Wraca temat reparacji. Fogiel kąśliwie o poruszeniu w ławach PO

- 78 lat temu w Warszawie, na Woli doszło do niewyobrażalnych zbrodni. Na rozkaz SS-Gruppenführera Reinefartha, miała miejsce rzeź Woli, dokonana przez oprawców z oddziału SS-Oberführera Oskara Dirlewangera. Kobiety brutalnie gwałcono, bestialsko mordowano ludność cywilną, również pacjentów i personel wolskich szpitali. To około 50 tysięcy ludzi. Zwłoki palono, by usunąć dowody. Zupełnie jak Rosjanie w Buczy, Irpieniu, czy Mariupolu – mówiła w Sejmie wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Dodała, że „mamy pełne prawo domagać się zadośćuczynienia od Niemców za to, co zrobili Polsce podczas II wojny światowej”.

Do wystąpienia Gosiewskiej odniósł się rzecznik PiS Radosław Fogiel.

„W Sejmie marszałek Małgorzata Gosiewska wspomina ofiary Rzezi Woli. Gdy mówi, że mamy pełne prawo domagać się od Niemców zadośćuczynienia za zbrodnie, w ławach Platformy szum, konsternacja i widoczne oburzenie. Nie chcę być złośliwy, ale dlaczego to zawsze jest PO w takich sytuacjach?”

Reparacje od Niemiec. Starcie posłów KO i PiS

W połowie lipca Jarosław Kaczyński zapowiedział opublikowanie raportu na temat reparacji wojennych od Niemiec. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który w zeszłej kadencji Sejmu (czyli do 2019 roku, bo w tej kadencji zespół nie powstał) stał na czele Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, zapowiedział, ze prezes PiS ujawni kwotę reparacji 1 września.

Temat reparacji podzielił ostatnio polityków KO i PiS w programie „W pełnym świetle” na antenie TVP Info.

– Zobaczymy, czy załatwią te reparacje. PiS obiecuje milion rzeczy… – zaczął poseł KO Grzegorz Napieralski. – To się panie włącz w tę dyskusję, razem z waszą partią polityczną i powiedzcie Niemcom, że będziemy popierać propozycję polskiego rządu, żeby reparacje były – stwierdził Piotr Kaleta z PiS. – Zrobicie to, czy jesteście za ciency na to? – dodał.

