Izrael ostrzelał pozycje islamskich bojowników w Strefie Gazy. Wprowadzono „stan sytuacji nadzwyczajnej”

Jak informuje Associated Press, Izrael dokonał ostrzału po kilku dniach narastających napięć, które rozpoczęły się po aresztowaniu przez izraelskie służby w nocy z 1 na 2 sierpnia, w czasie nalotu na miasto Jenin na Zachodnim Brzegu, lidera palestyńskiej grupy Islamskiego Dżihadu Bassama Saadiego. W reakcji na to organizacja zapowiedziała odwet.

Izrael rozpoczął operację „Świt”

– Celem tej operacji jest wyeliminowanie konkretnego zagrożenia dla obywateli Izraela i cywilów mieszkających w sąsiedztwie Strefy Gazy – powiedział premier Izraela Yair Lapid, cytowany przez Reutersa.

W piątek Izraelskie wojsko poinformowało, że rozpoczyna operację, w której bierze na cel Islamski Dżihad. Izrael wprowadził też „stan sytuacji nadzwyczajnej na froncie krajowym”, co oznacza, że w odległości 80 kilometrów od Strefy Gazy zamknięte będą szkoły oraz będą obowiązywały inne ograniczenia dla mieszkańców.

5-letnia dziewczynka wśród ofiar

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ostrzale zginęło osiem osób, w tym pięcioletnia dziewczynka, a co najmniej 40 zostało rannych. Z kolei Islamski Dżihad twierdzi, że wśród zabitych był starszy dowódca palestyńskiej grupy.

Jak relacjonuje Associated Press, kilkaset osób zgromadziło się przed kostnicą głównego szpitala Shifa w Gazie. Niektórzy weszli, do środka, by zidentyfikować bliskich. „Niech Bóg zemści się na szpiegach” – krzyczał jeden ze zgromadzonych, odnosząc się do palestyńskich informatorów współpracujących z Izraelem. Z kolei Reuters podaje, że po śmierci członka Islamskiego Dżihadu organizacja zagroziła, że może uderzyć w Tel Awiw.

Czytaj też:

Wstrząsające dane ONZ na temat Izraela. Tel Awiw trafi na czarną listę?