Kaczyński: To właśnie buduje Tusk na obce zamówienie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przerwał objazd Polski i udał się na urlop. Do objazdów po Polsce ma powrócić na przełomie sierpnia i września. Za to Donald Tusk, lider PO, po krótkiej przerwie, powrócił do aktywności kampanijnej. Dostrzegł lukę i postanowił z niej skorzystać - zamierza przez cały sierpień objeżdżać kraj i punktować Prawo i Sprawiedliwość.

W najnowszym wywiadzie dla „Sieci” o Donaldzie Tusku mówi sam prezes PiS. – Wrócił z takim zamiarem, już w pierwszych wystąpieniach mówił o podziale na dobro i zło, twierdził, że wystarczy mocniej uderzać i do tego zachęcał. Teraz zdecydował się na skrajną już brutalizację, wręcz animalizację życia publicznego. Wpisuję to w pewną tradycję: Nasi wrogowie zawsze chcieli Polski prymitywnej, wulgarnej, odrzucającej kulturę. To właśnie buduje Tusk na obce zamówieni – mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Polska dzisiaj dzieli się na dwie części

Prezes PiS ocenił, że „Polska dzisiaj dzieli się na dwie części” . – Jedna z nich, bardzo liczna, to ta, która wieczorem 1 sierpnia śpiewała na pl. Piłsudskiego powstańcze piosenki. Druga nuci sobie straszliwe słowa: „Gdyby była wojna, nie oddałabym ci, Polsko, ani kropli krwi”, wysyła bojówki, urządza prowokacje, organizuje wielkie kampanie kłamstwa przez swoje media. Coraz bardziej to wszystko przypomina mi 1989 rok – podkreślił.

W piątek Prawo i Sprawiedliwość wypuściło nowy spot, skierowany przeciwko liderowi Platformy Obywatelskiej. Został skonstruowany w taki sposób, by każdorazowo wywołać niechęć do polityka opozycji.

