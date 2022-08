Tusk: Kaczyński wyciąga nas z Unii. Tu nie ma się z czego śmiać

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi „Sieci”. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział m.in., że „gdyby wiedział, że Polska otrzyma główne pieniądze z budżetu europejskiego, to miałby inne podejście”. „Ale jestem przekonany, że chcąc Polskę złamać i zmusić do pełnej uległości wobec Niemiec, zablokują także te fundusze. Znajdą nowe preteksty” – dodał lider Zjednoczonej Prawicy.

„Powiedziałem w połowie lipca to samo: „No, koniec tego dobrego” . I to podtrzymuję. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy. Trzeba było spróbować choćby po to, by sprawa była jasna. I dzisiaj jest jasna, każdy widzi, o co chodzi, jaka to gra" – mówił prezes PiS i dodał, że czas wyciągnąć wnioski.

Kaczyński o zmianie złotówki na euro

„Wszystkich oczywiście nie przekonamy, niektórzy chcą trwać w głupocie, złudzeniach, inni cynicznie liczą na fortuny, które zarobią na jakimś zniewalaniu Polski. Operacja ewentualnej zmiany złotego na euro byłaby dla spekulantów mających dostęp do odpowiedniej wiedzy okazją do zarobienia miliardów. Ale reszta powinna zrozumieć i przyjąć, że próbuje się nam zabrać wolność, suwerenność i jeszcze nas obrabować” - dodał.

Do słów Kaczyńskiego odniósł się w radiowej Jedynce Krzysztof Sobolewski. Sekretarz generalny PiS odniósł się próby „zablokowania tych funduszy” i „dociśnięcia Polski do ściany przez Komisję Europejską”. – Nie pozostaje nam jednak nic innego jak wyciągnąć wszystkie armaty, które są w naszym arsenale i odpowiedzieć ogniem zaporowym – podkreślił.

Tusk: Zwolennicy Unii muszą to wreszcie zrozumieć

„Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii. Konsekwentnie i z uporem maniaka. Wszyscy zwolennicy Unii muszą to wreszcie zrozumieć. Słowa PiS o armatach i ogniu zaporowym przeciw Brukseli brzmią groteskowo, ale, wierzcie mi, tu już nie ma się z czego śmiać” - napisał Donald Tusk.

