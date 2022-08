Miedwiediew reaguje na słowa Zełenskiego: To Adolf Hitler jako ostatni próbował zastosować takie idee

„Główny klaun Ukrainy zasugerował «pociągnięcie do odpowiedzialności całej ludności Rosji». To Adolf Hitler jako ostatni próbował zastosować takie idee do całego narodu. Jakieś pytania dotyczące natury ukraińskiego reżimu?” – napisał we wtorek na Twitterze Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Rosji, a obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Wołodymyr Zełenski postuluje zakaz dla „wszystkich obywateli Rosji”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił obszernego wywiadu amerykańskiemu dziennikowi „Washington Post”, w którym stwierdził między innymi, że „kraje zachodnie powinny nałożyć zakaz podróżowania na wszystkich obywateli Rosji, aby powstrzymać aneksję ukraińskich terytoriów”. „Najważniejszymi sankcjami jest zamknięcie granic, ponieważ Rosjanie odbierają innymi ziemie” – powiedział. Dodał też, że „Rosjanie powinni żyć zamknięci we własnym świecie dopóki nie zmienią swojej filozofii”.

W poniedziałek premier Finlandii Sanna Marin powiedziała dziennikarzom, że wydawanie Rosjanom wiz turystycznych powinno zostać ograniczone i wezwała do wprowadzenia zakazu w całej strefie Schengen. „Washington Post” zwraca uwagę na głosy krytyków takiego rozwiązania – niektórzy z nich przekonywali, że zakaz dla wszystkich Rosjan byłby niesprawiedliwy dla tych, którzy opuścili swój kraj, bo nie zgadzają się z polityką Władimira Putina i jego decyzją o ataku na Ukrainę.

„Wtedy zrozumieją”

Zdaniem Zełenskiego takie rozróżnienia nie mają jednak znaczenia. „Niezależnie od rodzaju Rosjan… spraw, by pojechali do Rosji” – powiedział. „Wtedy zrozumieją” – dodał. „Powiedzą: «Ta (wojna – red.) nie ma z nami nic wspólnego. Cała ludność nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, prawda?». Ludność wybrała ten rząd i nie walczą z nim, nie kłócą się z nim, nie krzyczą na niego” – przekonywał Zełenski w rozmowie z amerykańskim dziennikiem.

