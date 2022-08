Ten ruch nie spodoba się Łukaszence. Cichanouska z nową inicjatywą

We wtorek 9 sierpnia podczas konferencji „Nowa Białoruś”, która odbyła się w Wilnie, Swiatłana Cichanouska zapowiedziała konkretną inicjatywę. – Postanowiłam stworzyć wspólny gabinet przejściowy. To kolegialny organ wykonawczy, który na co dzień będzie działał na rzecz głównych celów: obrony niepodległości i suwerenności Republiki Białoruś, reprezentowania interesów narodowych Białorusi oraz realizowania faktycznej deokupacji naszego kraju – wskazała Swiatłana Cichanouska, której słowa cytuje Biełsat.

Nowa inicjatywa Swiatłany Cichanouskiej. „Gabinet przejściowy"

Innymi celami nowego organu jest „przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego, opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie nielegalnego sprawowania władzy, zapewnienie przejścia od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów”. Kandydaci na członków gabinetu muszą zostać zaakceptowani przez organ przedstawicielski.

Swiatłana Ciachnaouska poinformowała o zamiarze powołania tymczasowego gabinetu w szczególnym dniu. Dzisiaj mijają dwa lata od wyborów prezydenckich w Białorusi, po których oficjalnym zwycięzcą został ogłoszony Alaksandr Łukaszenka. Mimo licznych zastrzeżeń co do uczciwości przeprowadzenia wyborów i jednoznacznych zarzutów dotyczących fałszowania ich wyników – Alaksandr Łukaszenka uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta. Po ogłoszeniu wyników wyborów w Białorusi wybuchły masowe protesty, które były brutalnie tłumione przez służby podległe reżimowi.

Czytaj też:

Aleksandr Łukaszenka ma propozycję dla Polaków. „Drzwi są otwarte”