Biden podjął ważną decyzję. Śmiech po pierwszych słowach prezydenta

Joe Biden podpisał amerykański „instrument ratyfikacyjny”, wyrażający zgodę na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO, co jest ostatnim krokiem do ich poparcia przez Stany Zjednoczone.

– Nigdy nie grała tak długo – zażartował prezydent USA z uroczystej muzyki, zanim zabrał głos, na co zebrani zareagowali śmiechem. – To był i jest moment przełomowy dla Sojuszu oraz dla większego bezpieczeństwa i stabilności nie tylko Europy i Stanów Zjednoczonych, ale także świata – powiedział Joe Biden.

Wcześniej Senat USA poparł rozszerzenie NATO przytłaczającym wynikiem 95-1 w zeszłym tygodniu. To rzadki przejaw ponadpartyjnej jedności w podzielonym politycznie Waszyngtonie. Zarówno demokratyczni, jak i republikańscy senatorowie zdecydowanie zatwierdzili członkostwo obu krajów nordyckich, opisując je jako ważnych sojuszników, których współczesne siły zbrojne już ściśle współpracowały z NATO.

Szwecja i Finlandia w NATO. Ratyfikacja może zająć rok

Szwecja i Finlandia wystąpiły o członkostwo w NATO w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. Moskwa wielokrotnie ostrzegała oba kraje przed przystąpieniem do sojuszu.

Joe Biden ocenił, że Putin otrzymuje „dokładnie to, czego nie chciał”. 30 sojuszników NATO podpisało w zeszłym miesiącu protokół akcesyjny Szwecji i Finlandii, umożliwiający im przyłączenie się do sojuszu zbrojonego po tym, jak decyzję ratyfikują wszystkie państwa członkowskie. Do tej pory zrobiły to 23 z 30 państw NATO.

Akcesja musi zostać ratyfikowana przez parlamenty wszystkich 30 członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zanim Finlandia i Szwecja będą mogły być chronione artykułem piątym, klauzulą obronną mówiącą, że atak na jednego sojusznika jest atakiem na wszystkich. Ratyfikacja może potrwać nawet rok.

