Wpis senator rozwścieczył Krystynę Pawłowicz. „Nie wymiga się pani. Do północy czekam na dowody”

Senator Koalicji Obywatelskiej Jadwiga Rotnicka stwierdziła we wtorek na Twitterze, że „PiS tworzą członkowie PZPR i agencji SB”. „Pawłowicz, Piotrowicz, Czabański, Zybertowicz, Jasiński, Karski, Krzyże, Kujda, Przyłębski, Pietrzak. To zbieranina komunistów!” – napisała.

Pawłowicz żąda przeprosin i grozi pozwem

Na wpis zareagowała oburzeniem wywołała do tablicy Krystyna Pawłowicz. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego nazwała senator „agresywną kłamczuchą” i oświadczyła, że czeka na przeprosiny. Opublikowała też wiadomość z komunikatora, wysłaną do Rotnickiej z wezwaniem przedsądowym do usunięcia wpisu i zamieszczenia przeprosin do północy 10 sierpnia. Ponadto sędzia zagroziła, że jeśli senator nie spełni jej żądania to wniesie sprawę o pomówienie do sądu.

Senator powołuje się na tekst z „Newsweeka”

W odpowiedzi Rotnicka odesłała do tekstu „Newsweeka” z lipca 2019 r., zatytułowanego „Krystyna Pawłowicz z przeszłością w komunistycznej młodzieżówce”. Pawłowicz już kilka lat temu odniosła się do tej publikacji. Przyznała, że w okresie studiów na Uniwersytecie Warszawskim była członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, ale zastrzegła, że wstąpiła do niego, kiedy organizacja funkcjonowała jeszcze pod nazwą Zrzeszenie Studentów Polskich.

W środę rano Pawłowicz ponownie zażądała przeprosin. „J ROTNICKA, nadal CZEKAM na DOWÓD na «MOJE CZŁONKOSTWO w PZPR i agencji SB»! Nawet te kłamliwe, z błędami, pani własne lub T.Lisa oceny i cytaty z jego oszczerczych publik na mój temat – NIE są DOWODEM na moje „członkostwo w PZPR i agencji SB (pisownia oryginalna – red.)” – napisała na Twitterze. Zaznaczyła też, że „Lis sprawy przegrał” i dodała, że „czeka do północy”.

„Nie wymiga się pani, pani J. Rotnicka”

„Nie wymiga się pani, pani J. Rotnicka. Do północy czekam na DOWODY na moje rzekome «członkostwo w PZPR i agencji SB», lub USUNIĘCIE wpisu i PRZEPROSINY, a nie na jakieś osobiste wynurzenia na tematy uboczne i oszczerstwa jakichś ludzi chorych z nienawiści. Dowody” – napisała Pawłowicz w kolejnym wpisie.

Pawłowicz ponownie też odniosła się do swojej przeszłości. „W 1979 r byłam już 3 l. po studiach i do zrzeszenia studentów nie mogłam należeć. Cała PL była w czasie PRL „pod kontrolą PZPR”, pani też. Ale to nie – «członkostwu w PZPR i agencji SB»” – przekonuje na Twitterze sędzia TK.

