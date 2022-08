USA uważają, że Rosja zamierza kupić irańskie drony. CNN ujawnia nowe dowody

„W ciągu ostatnich kilku tygodni rosyjscy urzędnicy byli szkoleni w Iranie w ramach umowy o przekazaniu UAV (bezzałogowych statków powietrznych – red.) z Iranu do Rosji” – powiedział w rozmowie z CNN amerykański urzędnik, zaznaczając że informacje wywiadowcze dotyczące szkolenia zostały niedawno odtajnione.

CNN podkreśla, że zwróciło się w tej sprawie o komentarz do ambasady Rosji w Waszyngtonie. Z kolei w ubiegłym miesiącu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że „nie ma żadnych komentarzy w tej sprawie”.

Wizyty Rosjan na lotnisku w Iranie

W połowie lipca CNN ujawniło, że od czerwca rosyjska delegacja odwiedziła lotnisko Kashan w centralnym Iranie co najmniej dwa razy. Wizyty miały się odbyć 8 czerwca i 5 lipca. Amerykański wywiad udostępnił zdjęcia satelitarne dronów Shahed-191 i Shahed-129, które startowały i leciały nad lotniskiem w momencie, gdy samolot transportowy delegacji rosyjskiej znajdował się na ziemi. Informacje te potwierdził doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan w opublikowanym przez CNN oświadczeniu.

„Mamy informację, że irański rząd przygotowuje się do dostarczenia Rosji kilkuset bezzałogowych statków powietrznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych zdolnych do uzbrojenia” – przekazał wówczas Sullivan. Oba typy dronów mogą przenosić precyzyjnie naprowadzane pociski. Według Sullivana, Rosjanie mogą użyć bezzałogowców w wojnie na Ukrainie. O dostawach dronów do Rosji z władzami Iranu miał też rozmawiać Władimir Putin w czasie niedawnej wizyty w Teheranie.

Ukraina zaniepokojona

Najnowsze doniesienia CNN skomentował na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. „To oznacza, że Ukraina potrzebuje zaawansowanych systemów obrony powietrznej – drony mogą latać wyżej niż zasięg systemu Stinger” – napisał.

