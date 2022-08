Paweł Kukiz podtrzymuje ultimatum wobec PiS. Wskazuje na „dwie kluczowe ustawy”

Kilka tygodni temu Paweł Kukiz zapowiedział, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie uchwali do jesieni ustaw, które były przedmiotem ich umowy, to przestanie głosować w Sejmie razem z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. O tym, jak układa się współpraca z partią rządzącą lider Kukiz'15 mówił też w czwartek w rozmowie z radiową Trójką.

Paweł Kukiz: Współpraca z PiS układa się nie najgorzej

– Do tej pory układała się nie najgorzej. Praw i Sprawiedliwość zrealizowało cześć ustaw, które były przedmiotem umowy, czyli przede wszystkim ustawę antykorupcyjną, którą w pełnej krasie poznamy od kolejnej kadencji – powiedział Kukiz. Jak zaznaczył to „bardzo dobra ustawa” i „ogromne osiągnięcie”.

Lider Kukiz'15 podkreślił, że „zostały dwie kluczowe ustawy, które są przedmiotem umowy z PiS”. – To ustawa o sędziach pokoju i ustawa o referendum lokalnym, czyli możliwości odwołania burmistrza, wojewody, prezydenta miasta przed upływem kadencji. Chodzi nam o obniżenie progu frekwencyjnego, który obecnie jest zaporowy – wskazał. = Jeśli te dwa postulaty, które są kluczowe, nie zostaną uchwalone do jesieni, to – tak jak wielokrotnie komunikowałem – przestanę głosować wspólnie z PiS, wywiązywać się z mojej części zobowiązań względem PiS. Ale liczę na to, że mimo różnych perturbacji, te ustawy zostaną uchwalone w tym terminie i współpraca będzie się rozwijała skutecznie – powiedział.

„Jestem tutaj trochę jak niewierny Tomasz”

Kukiz zaznaczył, że „stara się zachować jak największy spokój mimo swojej niespokojnej natury”. – Ale jestem tutaj trochę jak niewierny Tomasz, do wyborów mamy rok i wiem, że jeżeli natychmiast nie rozpocznie się drugiego czytania ustawy, to nagle może okazać się, że nie ma czasu (...). Po czynach ich poznacie – dodał lider Kukiz'15.

