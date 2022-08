Leszek Miller z dumą o „występie” w „Wiadomościach” TVP. Napisał „do Donalda”: Ubolewam…

Wypowiedź Leszka Millera dla TVN24, w której były premier w kontekście sporu rządu PiS z Brukselą porównał Polskę do „wrzeszczącego bachora, którego trzeba wystawić za drzwi” rozniosła się szerokim echem. W środę odniósł się do niej premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, zarzucając, że Miller to „komunista, postkomunista, nawykły do tego, żeby przytakiwać Moskwie” i sugerując, że tak samo czyni w stosunku do Unii Europejskiej.

„Wiadomości” TVP „zajęły się” Leszkiem Millerem

Leszkiem Millerem w wieczornym wydaniu „zajęły się” także „Wiadomości” TVP w materiale „W opozycji do dobrego imienia Polski”.

– Teraz w „Wiadomościach” komentarze po szokującej wypowiedzi Leszka Millera, który nazwał Polskę „wrzeszczącym bachorem” – zapowiadała materiał Konrada Węża Danuta Holecka.. Te słowa oburzyły nie tylko opinię publiczną, ale i wielu obserwatorów życia publicznego w Polsce – dodała prowadząca.

W materiale przypomniano komunistyczną przeszłość byłego premiera i przedstawiono kilka krytycznych wobec niego opinii komentatorów związanych z prawicowymi mediami. Samą wypowiedź Millera o „wrzeszczącym bachorze” przypomniano w jednym materiale trzykrotnie. Cytowano też po niemiecku jedną z wypowiedzi Rózy Thun w Parlamencie Europejskim.

Miller drwi z materiału TVP na swój temat. Pisze „do Donalda”

W czwartek rano do sprawy na Twitterze odniósł się Miller, kpiąc przy okazji z tego, że to Donald Tusk zwykle jest „bohaterem” krytycznych materiałów „Wiadomości” TVP.

„ Panie Donaldzie, Wiadomości TVP poświęciły mi sporo uwagi, co jest dla mnie wyróżnieniem. Niestety stało się to Pańskim kosztem – został Pan pominięty. Ubolewam, że spotkała Pana taka szykana i oczywisty afront ” – napisał były premier na Twitterze. „ Proszę jednak nie brać tego do serca i mieć to zupełnie gdzie indziej ” – zadrwił.

Wpis Millera skomentował też inny były polski premier, Marek Belka. „ Dywersyfikcja. Z gazem im nie idzie to przynajmniej hejtem próbują ” – ocenił.

