Ostra decyzja Mateusza Morawieckiego w związku ze skażeniem Odry. Są dwie dymisje!

„Sytuacja związana z zatruciem jednej z największych polskich rzek – Odry, w ciągu kilkunastu godzin stała się najważniejszym tematem publicznej debaty. Całkowicie podzielam Państwa obawy i oburzenie związane z tą sprawą i zrobię wszystko, co tylko możliwe, by jak najszybciej zminimalizować skutki skażenia i jego wpływ na ekosystem" – napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Szef polskiego rządu zapowiedział, że winnych „tego skandalu, tego ekologicznego przestępstwa o ogromnej skali – chcemy jak najszybciej znaleźć i ukarać jak najsurowiej”. Premier przypomniał, że polecił przeprowadzenie konkretnych działań odpowiednim służbom.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obecnej sytuacji w żaden sposób nie można było przewidzieć, ale jednocześnie przyznał, że „reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej”. W dalszej części wpisu na Facebooku premier poinformował, że podjął decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że z zaistniałej sytuacji zostaną wyciągnięte wnioski, a procedury ulepszone. „Odpowiedzialność urzędników to kwestia ważna, ale teraz najbardziej na sercu leży nam ochrona ludzi i przyrody” – czytamy.