Trwa katastrofa na Odrze, a minister klimatu i środowiska była na urlopie

Z ustaleń Interii wynika, że Anny Moskwy nie było w ministerstwie przez ostatni tydzień, a w tym czasie przebywała na urlopie. To, że faktycznie w ostatnim czasie minister wzięła wolne potwierdził w rozmowie z portalem szef Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska Sergiusz Kieruzel. Zaznaczył jednak, że urlop Anny Moskwy już się zakończył, ale nie doprecyzował od kiedy do kiedy trwał. „Cały czas rozmawialiśmy z Anną Moskwą na konferencjach telefonicznych” - powiedziało portalowi źródło zbliżone do Kancelarii Premiera. Portal donosi, że na urlopie przebywa też rzecznik resortu Aleksander Brzózka.

„Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że mąż Anny Moskwy, czyli Paweł Rusiecki sprawuje funkcję wiceprezesa Wód Polskich” – zwraca uwagę Interia.

Anna Moskwa nieobecna na konferencjach

W ostatnich dniach Anna Moskwa rzeczywiście nie pojawiała się publicznie – w konferencjach prasowych dotyczących sytuacji na Odrze brał udział wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Nie uczestniczyła też w sobotniej konferencji z udziałem premiera w Gorzowie Wielkopolskim.

Minister uaktywniła się na Twitterze

Od 12 sierpnia Anna Moskwa komunikowała się w sprawie katastrofy na Odrze za pośrednictwem Twittera. W piątek poinformowała o rozmowie z niemiecką federalną minister środowiska. „Ustaliłyśmy dalsze działania na wszystkich poziomach, w tym stałą wymianę informacji. Robimy wszystko, by wyjaśnić przyczynę i ukarać sprawcę” – napisała.

Z kolei w sobotę przed południem przekazała informacje o wynikach badań, które Polska otrzymała od strony niemieckiej, a przed godz. 17 poinformowała, że pierwsze badania toksykologiczne ryb wyłowionych z Odry wykluczyły rtęć jako powód śnięcia ryb.

