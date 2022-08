Przemysław Czarnek postawił ultimatum Donaldowi Tuskowi. Dał mu trzy dni

W czasie czwartkowego spotkania z mieszkańcami Jaktorowa przewodniczący PO Donald Tusk ostro krytykował ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i wzbudzający ogromne kontrowersje podręcznik do Historii i Teraźniejszości, napisany przez prof. Wojciecha Roszkowskiego. Oburzenie opinii publicznej wywołał ostatnio zwłaszcza fragment dotyczący in vitro, w kontekście którego autor pisze o „hodowli” i pyta „kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”. To właśnie do tego stwierdzenia odniósł się były premier.

Donald Tusk: Czarnek wymyślił taki podręcznik

– Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci Historii i Teraźniejszości. Tam jest wiele różnych bardzo dziwnych, czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro, to jest „hodowla ludzi”. „Kto będzie kochał takie dzieci?” – wskazywał Tusk. – W Polsce jest 70, 80, może 100 tysięcy – nie ma dokładnej statystyki – dzieci i dorosłych Polaków, żyjących tu, chodzących do szkół, być może już dzisiaj w każdej polskiej szkole jest jakieś dziecko z in vitro, kochane przez rodziców, przez dziadków i to dziecko dostanie do ręki podręcznik i przeczyta w tym podręczniku, że jest dzieckiem z hodowli, którego nikt nie kocha – mówił Tusk.

Czarnek domaga się sprostowania

Czarnek zareagował na słowa Tuska i opublikował w piątek na Twitterze skan „wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków dokonanych naruszeń”. „Dość tych podłych kłamstw i manipulacji @platforma_org i @donaldtusk”.- napisał minister edukacji i nauki. W piśmie Czarnek domaga się opublikowania na profilu POna Twitterze sprostowania oraz wpłaty 100 tys. zł na dowolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP.

Trzy dni na realizację żądania

„Abstrahując od obelg, używanych przez Pańskich współpracowników, jako narzędzia do wzbudzania nienawiści wobec osób niezależnych od Pańskich protektorów, wpis ten powtarza i rozwija stworzone przez Pana pomówienia” — napisał szef MEiN o wpisie umieszczonym na koncie PO. Czarnek dał Tuskowi trzy dni na zamieszczenie sprostowania. „W przypadku niezrealizowania niniejszego wezwania, skieruję sprawę do sądu” – oświadczył.

