Spięcie na antenie TVP Info. Libicki kontra Kłeczek: „Część PiS-u”, „Panu się rzeczywistość zakrzywiła”

Jednym z tematów, który został poruszony w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info, było skażenie Odry. – To jest naprawdę bardzo duży problem. Zgodnie z tym, co powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Gorzowie Wielkopolskim, wszystkie służby działają, badany jest skład wody, badane jest to zanieczyszczenie, ryby. Mamy komunikat inspektora weterynarii, który wykluczył składnik metali ciężkich – powiedziała Urszula Rusecka z PiS.

Libicki do Kłeczka: Ja pana traktuję jak część PiS-u

W dalszej części programu Miłosz Kłeczek zwrócił się do senatora Jana Filipa Libickiego. – Dzisiaj nie znamy sprawców, ale opozycja już feruje wyroki. Przerzucacie odpowiedzialność na rząd, tak jakby któryś z ministrów, wiceministrów wrzucił te zanieczyszczenia do Odry – stwierdził prowadzący. – Ale co to znaczy przerzucacie? Ja reprezentuję PSL-Koalicję Polską. Czy pan słyszał jakąś wypowiedź a propos rtęci przedstawicieli PSL-Koalicji Polskiej? Bo ja nie – powiedział senator.

– Państwo również nie pomagacie. Nie pomagacie znaleźć sprawców, tylko oskarżacie rządzących o to, że doprowadzili do tej sytuacji – ocenił Miłosz Kłeczek. – Opozycja nie jest od pomagania ani PiS-owi, ani panu. Sam pan to powiedział. Tak, panu – bo ja pana traktuję jak część PiS-u – powiedział z uśmiechem Jan Filip Libicki. – Panie senatorze, to nie moja wina, że panu się rzeczywistość zakrzywiła – odpowiedział prowadzący, odwzajemniając uśmiech. – Mnie się rzeczywistość nie zakrzywiła. Ja ją oceniam bardzo rzetelnie – kontrował senator. – Jest pan członkiem Senatu, tam różne rzeczy się dzieją. Żyjecie państwo w alternatywnej rzeczywistości – dorzucił Miłosz Kłeczek.

– Parę lat temu rząd postanowił scentralizować gospodarkę nad wodami, tworząc molocha, nieruchawego, pod nazwą Wody Polskie, odbierając samorządom władztwo nad wodami. I dzisiaj ten moloch tak sobie radzi z tą katastrofą, jak widzieliśmy, że pan Daca został odwołany przez premiera, główny inspektor ochrony środowiska został odwołany przez premiera – stwierdził Jan Filip Libicki.

