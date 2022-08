Koniec z wizami dla Rosjan? Piotr Wawrzyk: Polska pracuje nad nowym rozwiązaniem

Jan Lipavsky, minister spraw zagranicznych Czech, które obecnie przewodniczą UE, uważa, że niezbędna jest dyskusja o zawieszeniu wydawania wiz obywatelom Rosji. Temat ten może zostać poruszony na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw należących do wspólnoty. Wydarzenie to odbędzie się pod koniec tygodnia w Pradze. O takim rozwiązaniu wspominał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Co z wizami dla Rosjan? Piotr Wawrzyk komentuje

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Polityk podtrzymał, że Polska jest za rozszerzeniem pakietu sankcji, które Unia Europejska nakłada na Rosję w odpowiedzi na jej bestialski atak na Ukrainę. Jednak, jak zauważył polityk, nie ma jednomyślności co do rozwiązania dotyczącego zawieszenia umowy o ułatwieniu ruchu wizowego obywatelom Rosji. Wśród państw, które mają się temu przeciwstawiać, mają być m.in. Niemcy, Francja i Holandia.

– W związku z tym, że nie da się przełamać oporu tych państw, by zawiesić umowę o ułatwieniu ruchu wizowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Polska pracuje nad nowym rozwiązaniem – poinformował Piotr Warzyk, którego słowa cytuje Polskie Radio.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował również, że decyzji w tej sprawie można się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni. Polityk przekazał także, że Polska prowadzi rozmowy z niektórymi państwami członkowskimi UE, a podobne spojrzenie na sprawę ma mieć Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy i Słowacja.

