Polsko-niemiecka konferencja ws. skażenia Odry. „Rtęci w pobranych próbkach nie stwierdzono”

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podziękowała delegacji niemieckiej za możliwość spotkania i pogłębionej dyskusji. – W czasie kryzysu na Odrze była to nasza druga rozmowa, poprzednia odbyła się w formie online. Ze strony polskiej przedstawiliśmy podsumowanie sytuacji, podjętych działań, ale też przedstawiliśmy obraz i wyniki, wnioski z tych analiz, które już zostały dokonane – powiedziała minister.

Skażenie Odry. Anna Moskwa przekazała najnowsze informacje

– Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego w Polsce został powołany zespół ds. skażenia Odry. Równocześnie na poziomie wojewódzkim funkcjonują sztaby kryzysowe – kontynuowała Anna Moskwa i zaznaczyła, że „podstawowym celem na dzisiaj” jest zniwelowanie potencjalnych negatywnych skutków, które może ten kryzys przynieść. Minister klimatu i środowiska dodała, że prowadzone są działania, które mają doprowadzić do zidentyfikowania przyczyny skażenia. Anna Moskwa podkreśliła, że regularnie pobierane i badane są próbki wody.

– Na dzisiaj żadne z tych badań nie potwierdziło obecności substancji toksycznych. Jednocześnie prowadzimy badania ryb. Mamy zakończone badania ryb w kierunku obecności rtęci i metali ciężkich. Zarówno rtęci jak i metali ciężkich w pobranych próbkach nie stwierdzono – poinformowała Anna Moskwa.

– W najbliższych godzinach wszystkie próbki będą poddane badaniom w kierunku poszukiwania około 300 potencjalnych wskaźników. Teraz podlegają badaniu pestycydy – dodała. Anna Moskwa zapowiedziała, że zostaną przeprowadzone kompleksowe sekcje zwłok ryb. Minister klimatu i środowiska dodała, że w rzece został stwierdzony podniesiony poziom tlenu.

W dalszej części wypowiedzi Anna Moskwa przypomniała o nagrodzie, którą ustanowił komendant główny policji. – W związku z tym, że nie wykluczamy nadal wariantu substancji toksycznych (...), zależy nam na szybkiej identyfikacji potencjalnego sprawcy. W związku z tym została ustanowiona nagroda w kwocie miliona złotych dla osoby, która pomoże nam tą identyfikację przeprowadzić – powiedziała Anna Moskwa.

Niemiecka minister: Wymiana informacji odgrywa bardzo dużą rolę

Minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorów atomowych Niemiec Steffi Lemke również zaczęła od podziękowania za możliwość rozmowy. – W takiej sytuacji jest szczególnie istotne to, że razem z minister Moskwą zorganizowałyśmy to spotkanie – powiedziała. - Mamy do czynienia z naprawdę niesamowitą katastrofą w przyrodzie, katastrofą środowiska naturalnego, która wywołała śniecie ryb w dużym stopniu, w dużej ilości – kontynuowała. Niemiecka minister również wskazała, że najważniejszymi zadaniami jest zminimalizowanie szkód i wskazanie sprawcy katastrofy.

– Z naszej dzisiejszej rozmowy wynika też, że bardzo ważne jest przekazywanie w odpowiednim czasie informacji, komunikatów. Wymiana informacji odgrywa bardzo dużą rolę. Myślę, że dzisiaj, w ramach tej rozmowy, zrobiliśmy duży krok do przodu, by usprawnić tą sytuację – powiedziała Steffi Lemke i zapowiedziała zacieśnianie polsko-niemieckiej współpracy.

