Niemcy ucinają spekulacje w sprawie rtęci w Odrze. „To pytanie zostało już wyjaśnione”

Trwa katastrofa ekologiczna na Odrze. Przyczyny masowego śniecia ryb wciąż nie są znane. W piątek marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak napisała na Twitterze, że „Axel Vogel minister rolnictwa i środowiska landu Brandenburgia w bezpośredniej rozmowie„ z nią” potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali”. Takie doniesienia pojawiły się też wcześniej w niemieckich mediach. Wpis marszałek wywołał poruszenie, ale polskie władze nie potwierdziły, że w wodzie wykryto rtęć.

Zamieszanie wokół słów Vogla

Vogel oświadczył w poniedziałek na Twitterze, że podczas niedzielnej konferencji prasowej w Szczecinie został zapytany przez tłumacza „o rzekomy cytat, jakoby powiedział, że woda w Odrze może poparzyć ręce”. „Odpowiedziałem na to i mówiłem o wartości pH. Nie pytano mnie o poziomy rtęci” – napisał. W kolejnym wpisie dodał: „Ze względu na to, że pytanie zostało przetłumaczone na język niemiecki, w odpowiedzi nie powiedziałem ani słowa o danych dotyczących rtęci, ale wyjaśniłem wartości pH i wysokie stężenie solą w Odrze”.

Rzecznik ministerstwa: Rtęć nie została wykryta

Oficjalnie Vogel nie wykluczył jednak rtęci jako przyczyny zatrucia Odry. Wykluczył ją za to – jak ustalił Polsat News – rzecznik federalnego niemieckiego ministerstwa ochrony środowiska. – Pytanie co do rtęci zostało już wyjaśnione – powiedział Ulrich Schulte. – Rtęć nie została wykryta zarówno u śniętych ryb jak i w samej wodzie – wskazał. Poinformował też, że kolejne wyniki badań laboratoryjnych są spodziewane na początku tygodnia.

Rzecznik poinformował też, że pierwsze śnięte ryby w Brandenburgii zauważono 9 sierpnia. Niemcy krytykują też Polskę za nieprzekazanie im odpowiednio wcześnie informacji o katastrofie. Schulte przyznał, że rząd federalny nie otrzymał ostrzeżenia.

