Czarnek zapowiedział pozew przeciwko Tuskowi za słowa o podręczniku do HiT

W czasie czwartkowego spotkania z mieszkańcami Jaktorowa przewodniczący PO Donald Tusk ostro krytykował ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i wzbudzający ogromne kontrowersje podręcznik do Historii i Teraźniejszości, napisany przez prof. Wojciecha Roszkowskiego. Oburzenie opinii publicznej wywołał zwłaszcza fragment dotyczący in vitro, w kontekście którego autor pisze o „hodowli” i pyta „kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”. To właśnie do tego stwierdzenia odniósł się były premier.

Donald Tusk: Czarnek wymyślił taki podręcznik

– Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci Historii i Teraźniejszości. Tam jest wiele różnych bardzo dziwnych, czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro, to jest „hodowla ludzi”. „Kto będzie kochał takie dzieci?” – mówił Tusk. – W Polsce jest 70, 80, może 100 tysięcy – nie ma dokładnej statystyki – dzieci i dorosłych Polaków, żyjących tu, chodzących do szkół, być może już dzisiaj w każdej polskiej szkole jest jakieś dziecko z in vitro, kochane przez rodziców, przez dziadków i to dziecko dostanie do ręki podręcznik i przeczyta w tym podręczniku, że jest dzieckiem z hodowli, którego nikt nie kocha – dodał lider PO.

W piątek minister Czarnek zareagował na te słowa. Zamieścił skan „wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków dokonanych naruszeń”.

Minister Czarnek zażądał opublikowania sprostowania o takiej treści: „Przepraszam ministra Przemysława Czarnka. Wbrew moim słowom ani minister Przemysław Czarnek ani Ministerstwo Edukacji i Nauki nie jest autorem ani wydawcą podręczników. Nie jest więc prawdą jakoby Pan Minister umieścił jakiekolwiek słowo na temat dzieci z in vitro. Nie jest też prawdą, ze we wspomnianym podręczniku można przeczytać że nikt nie kocha dziecka z in vitro”.

Na antenie TVP3 Lublin zapowiedział, że jeśli sprostowania nie będzie, pozwie Donalda Tuska za jego słowa w Jaktorowie. Domaga się też od Donalda Tuska wpłaty 100 tys. zł na dowolną młodzieżową drużynę OSP.

– Tutaj pozwy są konieczne. Dzisiaj mija trzeci dzień od mojego wezwania. Nie sądzę, aby zdobył się na odrobinę honoru ów Tusk i jego towarzysze. W związku z powyższym w przyszłym tygodniu na pewno będzie pozew przeciwko Tuskowi, bo kłamstwa są zupełnie oczywiste, widoczne gołym okiem – powiedział minister edukacji i nauki.

