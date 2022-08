Spięcie premiera z reporterem ws. słów o rtęci. „I dalej, panie redaktorze z TVN-u?”

– Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną niemiecką – mówił premier Mateusz Morawiecki, komentując sytuację na Odrze podczas konferencji w miejscowości Uraz na Dolnym Śląsku. Dodał, ze trzeba wspomnieć o „fake newsie”, „który został zdementowany przez ministra Vogla”, a przedstawiony przez Platformę Obywatelską. – Pan Donald Tusk podchwycił go bardzo ochoczo. Oni chyba trzymali kciuki za tę rtęć i zdziwili się później temu dementi przez ministra Vogla – ironizował szef rządu.

Wtedy reporter TVN zwrócił uwagę, że minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel w niedzielę w Szczecinie nie usłyszał pytania o rtęć, tylko o żrącą substancję. Premier poprosił reportera, żeby zacytował całą wypowiedź ministra. – Powiedział, że taka wypowiedź, o którą pytał tłumacz, nie jest mu znana – odpowiedział dziennikarz.



– A dalej, panie redaktorze z TVN-u? – zapytał premier. Reporter później dostał czas i znalazł wypowiedź ministra Vogla, ale Mateusz Morawiecki mówił, że „pan redaktor boi się chyba zacytować ministra Vogla” i „minister w inny sposób zakończył wypowiedź”. – Widzę, że miał pan jakąś obawę – dodał Mateusz Morawiecki.

Zamieszanie wokół słów Vogla. Tłumacz nie przełożył słowa „rtęć”

Vogel oświadczył w poniedziałek na Twitterze, że podczas niedzielnej konferencji prasowej w Szczecinie został zapytany przez tłumacza „o rzekomy cytat, jakoby powiedział, że woda w Odrze może poparzyć ręce”. „Odpowiedziałem na to i mówiłem o wartości pH. Nie pytano mnie o poziomy rtęci” – napisał. W kolejnym wpisie dodał: „Ze względu na to, że pytanie zostało przetłumaczone na język niemiecki, w odpowiedzi nie powiedziałem ani słowa o danych dotyczących rtęci, ale wyjaśniłem wartości pH i wysokie stężenie solą w Odrze”.

Oficjalnie Vogel nie wykluczył jednak rtęci jako przyczyny zatrucia Odry. Wykluczył ją za to – jak ustalił Polsat News – rzecznik federalnego niemieckiego ministerstwa ochrony środowiska. – Pytanie co do rtęci zostało już wyjaśnione – powiedział Ulrich Schulte. – Rtęć nie została wykryta zarówno u śniętych ryb jak i w samej wodzie – wskazał. Poinformował też, że kolejne wyniki badań laboratoryjnych są spodziewane na początku tygodnia.

Premier Mateusz Morawiecki zapytany w poniedziałek o ewentualne dymisje związane z katastrofą w Odrze, powiedział, że konsekwencje zostaną wyciągnięte.

