Morawiecki odpowiedział Zełenskiemu. „Cieszę się, że mówimy językiem wolności”

W specjalnym wystąpieniu z okazji święta Wojska Polskiego Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Polaków. Całe przemówienie polityk wygłosił w języku polskim. Jak mówił – do „drogich przyjaciół, sojuszników i braci". Zaznaczył, że obecnie „Ukraińcy i Polacy walczą razem” i z pewnością oba narody będą wspólnie świętować "nasze i wasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość".

„Nasze narody przeszły długą drogę i wreszcie osiągnęły największe w historii porozumienie w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy skutecznie obronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. Serdecznie gratuluję z okazji Święta Wojska Polskiego! Z głębi serca życzę jednego - jak najszybszego zwycięstwa. Chwała Polsce! Chwała Ukrainie!” – podkreślił prezydent Ukrainy.

Morawiecki reaguje na słowa Zełenskiego

Na ciepłe słowa pod adresem Polski zareagował Mateusz Morawiecki. Dziękuję Wołodymyrowi Zełenskiemu. Cieszę się, że mówimy jednym językiem. Językiem wolności - napisał szef rządu na swoim profilu na Twittterze.

Święto Wojska Polskiego. Andrzej Duda o wojnie w Ukrainie

Do wojny w Ukrainie nawiązał również prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu z okazji Święta Wojska Polskiego. Podczas uroczystych obchodów na Placu Piłsudskiego w Warszawie wskazał, że „skala agresji rosyjskiej na Ukrainę była zaskoczeniem”. – Dziękuję Wam z całego serca, że choć nie z bronią w ręku, to służymy wsparciem. To stanie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – powiedział żołnierzom.

–Życzę Wam, polscy żołnierze i polskie rodziny wojskowe, by Polska zawsze była bezpieczna, by nigdy nie trzeba było stanąć z bronią w ręku do obrony Rzeczypospolitej. Niech żyje polski żołnierz! Niech żyje wolna i suwerenna Polska! – zakończył prezydent.

