Alarmujące wyniki najnowszego sondażu. PiS nie ma powodów do zadowolenia

Do wyborów parlamentarnych pozostał jeszcze ponad rok. Zgodnie z zasadami zapisanymi w konstytucji powinny się one odbyć jesienią 2023 roku. Mimo tego już pojawia się wiele sondaży, w których sprawdzane jest poparcie dla poszczególnych ugrupowań. Choć w większości badań liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, politycy partii rządzącej nie mają powodów do zadowolenia.

Wyborcy PiS nie wierzą w zwycięstwo partii Kaczyńskiego?

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla WP wynika, że według 30,9 proc. ankietowanych PiS osiągnie w głosowaniu lepszy rezultat, jednak mimo tego partii nie uda się utrzymać władze. W opinii 28,3 proc. respondentów PiS nie wygra wyborów a kolejny rząd utworzy jedna z partii opozycyjnych. Przeciwnego zdania jest 27,3 proc. badanych, którzy wierzą w zwycięstwo i rządy PiS przez kolejną kadencję. 13,5 proc. ankietowanych nie ma pewności, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny.

Co ciekawe, 41 proc. wyborców PiS nie wierzy, że partia Jarosława Kaczyńskiego po wyborach dalej będzie rządzić krajem. 48 proc. z nich jest przekonanych, że PiS wygra wybory parlamentarne i utworzy rząd. 9 proc. wyborców PiS nie ma zdania, a 2 proc. nie wierzy w wygraną partii w najbliższych wyborach. Biorąc pod uwagę wyborców całej Zjednoczonej Prawicy różnica wnosi 63 proc. do 31 proc. (tylu wyborców nie wierzy, że PiS wygra wybory).

Sondaż United Surveys przeprowadzono między 5 a 9 sierpnia 2022 roku, metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie 1 tys. osób.

