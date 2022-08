Wiceminister Ozdoba: Głupota pani marszałek? Nie lubię tak mówić, ale chyba tak

– Jeżeli chodzi o fake newsy, to dziękuję za przytoczenie historyczne. Rzeczywiście tu mamy do czynienia z takim fake newsem, który akurat jest bardzo niepokojący. Bo pani marszałek Polak, jak powiedziała, że ta skala została przekroczona, i że tak została poinformowana, nie była zresztą precyzyjna – mówił Ozdoba. – To wywołało utrudnienie naszych wszystkich czynności służb – zwrócił uwagę wiceminister. – Być może skala jest większa przez to, co pani marszałek powiedziała. Wywołało to panikę, nastawienie całej aparatury państwa, aparatury centralnego laboratorium badawczego na metale ciężkie – tłumaczył.

– Chciałbym państwa uspokoić. Po stronie niemieckiej rtęć wystąpiła w starorzeczu i to jest niemiecki problem, ale też nie do końca jest to problem. Dlatego, że mamy parametry, które pokazują, że jest rtęć w wodach powierzchniowych, która się może tam znajdować, tak samo w wodzie pitnej – mówił polityk.

– To pokazuje, jaka zabawa jest tu toczona. Ja rozumiem politykę, sam jestem politykiem. Ale kiedy mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, to jeżeli ktoś rozpowszechnia takie informacje – jeszcze dzisiaj pani marszałek idzie w zaparte, nie chce się wycofać – to świadczy o pewnym niedouczeniu lub celowej manipulacji. Sądzę, że to jednak jest celowa manipulacja, bo oni ciągle tam mówią, że rtęć wystąpiła. Na litość boską, w szklance wody może wystąpić – podsumował temat wiceminister.

Ozdoba: Wprowadzenie tego fake newsa jest celową robotą

– Oczekuję dzisiaj na komisji sejmowej, że PO wyjaśni mi dlaczego poinformowano społeczeństwo o tak dramatycznym przekroczeniu – oświadczył polityk Solidarnej Polski. – Wprowadzenie tego fejk newsa jest celową robotą. Pytanie jest oczywiście, po co to zrobiono. Czy to jest głupota pani marszałek? Nie lubię tak mówić, ale chyba tak, lub też celowa dezinformacja. Na to wskazują wypowiedzi Donalda Tuska – mówił Jacek Ozdoba. – Ja mam wrażenie, że PO to by najchętniej wrzuciła tę rtęć, wyszły by badania i by krzyczeli dalej. No szaleństwo – ocenił.

