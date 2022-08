Tusk bohaterem prawicowego sondażu. „Sukces czy porażka byłego premiera?”

„Powrót Donalda Tuska do kraju to sukces czy porażka byłego premiera?” – takie pytanie pojawiło się w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.

Odkąd Donald Tusk wrócił do kraju, stał się bohaterem wielu krytycznych materiałów. Lider Platformy Obywatelskiej niemal codziennie gości w „Wiadomościach” TVP. Widzowie głównego wydania programu informacyjnego telewizji publicznej niemal na pamięć znają już słowa Donalda Tuska o tym, że „polskość to nienormalność”. Często emitowane są także komentarze o „proniemieckości Tuska” i jego wypowiedź w języku naszego zachodniego sąsiada. „Fur Deutschland” zyskało już w mediach społecznościowych swoje własne życie. Sondaż. Jak Polacy oceniają powrót Tuska do krajowej polityki? Tym razem Donalda Tuska na tapet wziął portal wPolityce braci Jacka i Michała Karnowskich. W sondażu przeprowadzonym przez pracownię Social Cahnges zapytano, czy po powrocie do krajowej polityki Donald Tusk odniósł sukces, czy też należy mówić o porażce byłego premiera. Z badania wynika, że według największej grupy badanych - 47 proc. powrót Donalda Tuska okazał się porażką (25 proc. postawiło na zdecydowaną porażkę, a 22 proc. na raczej poniósł porażkę). Powrót byłego szefa Rady Europejskiej na krajowe podwórko za sukces uważa 26 proc. respondentów (10 proc. wybrało odpowiedź zdecydowany sukces, 16 proc. raczej odniósł sukces). 27 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Obraz jest więc dość jednoznaczny: zdaniem Polaków lider PO nie może mówić o sukcesie, choć oczywiście widać w tej sprawie duże różnice związane z poglądami politycznymi respondentów. Pamięć o jego twardych i ciężkich - zwłaszcza w sferze społecznej - rządach wciąż jest bardzo żywa, a to ma swoje poważne konsekwencje - czytamy na łamach wPolityce. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 5 do 8 sierpnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1066 osób. Czytaj też:

