Ziobro krytycznie o Morawieckim. „Premier stał się nadmiernie ufny”

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że zdaniem 42,2 proc. to Zbigniew Ziobro w największym stopniu odpowiada za to, że Polska nadal nie otrzymała środków z unijnego Funduszu Odbudowy. 18,8 proc. respondentów wskazało na Komisję Europejską i Parlament Europejski a 13,2 proc. upatruje w obecnej sytuacji winy Mateusza Morawieckiego.

Komentując wyniki badania minister sprawiedliwości stwierdził, że ma ograniczone zaufanie do niektórych sondażowni. Zbigniew Ziobro przy okazji skrytykował działania Unii Europejskiej. - Solidarna Polska mówiła, że jeżeli premier zgodzi się na tzw. warunkowość, ocenny charakter władzy Komisji Europejskiej, to wpadnie w pułapkę i KE będzie chciała tę pułapkę wykorzystać a ostatecznie wykorzystując to narzędzie, by obalić nasz rząd - stwierdził lider Solidarnej Polski w rozmowie z radiową Trójką.

- Te argumenty padały już w grudniu 2020 r. Premier wziął na siebie odpowiedzialność. Bez satysfakcji stwierdzam, że bieg wydarzeń pokazał, iż Mateusz Morawiecki stał się nadmiernie ufny - ocenił minister sprawiedliwości. Według Zbigniewa Ziobry dzisiaj Ursula von der Leyen cynicznie oszukuje premiera i prezydenta. - Z jednej strony deklarowała, że akceptuje ustawę, potem stwierdziła, że stawia kolejne żądania. Przed tym ostrzegaliśmy - przypominał.

Polityk zapewnił, że nie jest przeciwny Unii Europejskiej, a jedynie przeciw negatywnym zmianom w UE. - Historia nam przyznała rację - podsumował.