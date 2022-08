Zbigniew Ziobro obchodzi urodziny. Roman Giertych złożył mu nietypowe życzenia

18 sierpnia jest dla ministra sprawiedliwości szczególnym dniem. To właśnie wtedy Zbigniew Ziobro obchodzi urodziny. Z tej okazji współpracownicy polityka postanowili złożyć mu specjalne życzenia. „Wszystkiego, co najlepsze” - napisał w mediach społecznościowych Janusz Kowalski a do posta dołączył wspólne zdjęcie z szefem Solidarnej Polski. „Dzisiaj urodziny obchodzi Zbigniew Ziobro. Wszystkiego co najlepsze” - dodał Marcin Romanowski.

Z kolei Roman Giertych postanowił wykorzystać urodziny ministra sprawiedliwości, aby wbić politykowi szpilę. „100 lat Zbyszku! Ale kary łącznej 25” - kpił mecenas.

Uszczypliwa uwaga Giertycha w kierunku Ziobry

Nie były to pierwsze złośliwości adwokata pod adresem lidera Solidarnej Polski. Pod koniec lipca Zbigniew Ziobro odwiedził Proszowice w woj. małopolskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Po briefingu politycy udali się na pola uprawne. Jak widać na zdjęciach, które zamieścił na Twitterze Ziobro, lider Solidarnej Polski miał okazję zasiąść za kierownicą ciągnika rolniczego w asyście wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, oraz przejechać się jako pasażer kombajnem zbożowym.

Aktywność ministra sprawiedliwości w uszczypliwy sposób skomentował w swoich mediach społecznościowych Roman Giertych. „Zbyszku jak chcesz się samozaorać, to połóż się przed traktorem, a nie właź do środka” – napisał adwokat i były wicepremier w rządzie PiS.

