G20. Xi Jinping i Władimir Putin spotkają się na szczycie z zachodnimi przywódcami

Prezydent Widodo w wywiadzie dla Bloomberg News zapowiedział, że na szczycie G20 organizowanym na Bali pojawią się przywódcy Rosji i Chin. W czwartek 18 sierpnia polityk ostatecznie zdementował słowa byłego premiera Włoch, który w czerwcu kategorycznie stwierdzał, że Putina nie będzie na wydarzeniu. Mario Draghi na szczycie G7 zapewniał, że było to „kategorycznie” wykluczone.

W dniach 15-16 listopada na Bali możemy więc spodziewać się pierwszej od wybuchu wojny konfrontacji Putina z zachodnimi politykami, ale też przede wszystkim z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy również został zaproszony na szczyt. Nie wiadomo jedynie, czy pojawi się osobiście, czy skorzysta z opcji telekonferencji. Sama Indonezja potępiła inwazję Rosji na Ukrainę. Nie wspomogła jednak broniącego się kraju dostawami broni, oferując jedynie pomoc humanitarną.

Obecność Putina może być też nie w smak amerykańskim dyplomatom. To oni mieli naciskać na Indonezję, by wykluczyła Rosję z listopadowego szczytu. Joe Biden na początku wojny nalegał wręcz, by Rosję wyrzucić z G20. Podczas lipcowego spotkania szefów dyplomacji G20 w ramach rosyjskiego przedstawicielstwa pojawił się Siergiej Ławrow. Ministrowie zbojkotowali jego obecność, a on sam przedwcześnie opuścił wydarzenie.

Świat z uwagą przyglądać będzie się także pierwszemu spotkaniu Xi Jinpinga z Joe Bidenem. Prezydent Chin od niemal trzech lat nie brał też udziału w wizycie zagranicznej. Prezydent Indonezji Joko Widoko przyznał w rozmowie z naczelnym Bloomberga, że „rywalizacja dużych krajów faktycznie wzbudza niepokój”.







