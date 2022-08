Były premier Pakistanu potępił zamach na Salmana Rushdiego. „Nieuzasadniony”

Były polityk potępił atak nożownika na Salmana Rushdiego, opisując go jako „smutne” i „okropne” zdarzenie. Podkreślał, że choć złość świata islamu na autora „Szatańskich wersetów” jest zrozumiała, to nie usprawiedliwia zamachu na życie artysty. Jego słowa wypowiadane pod adresem pochodzącego z Indii brytyjskiego pisarza to wyjątkowy gest płynący z regionu, w którym większość polityków unikała komentowania zamachu.

– Rushdie rozumiał, ponieważ pochodzi z muzułmańskiej rodziny. Rozumiał miłość, szacunek, cześć, jaką otaczamy życie proroka w naszych sercach. Wiedział to – zwracał uwagę Khan. – Więc gniew jest wytłumaczalny, ale nie usprawiedliwia tego, co się stało – dodawał.

Imran Khan o prawach kobiet w Afganistanie

Khana zapytano też o prawa Afganek. Przed rokiem polityk ten bronił bowiem sposobu, w jaki talibowie traktują kobiety i dziewczynki. Twierdził, że taka jest „lokalna kultura”. Utrzymywał, iż „w każdym społeczeństwie idea praw człowieka i praw kobiet jest inna”. Po przewrocie w Afganistanie kobiety nadal nie mogą pracować, a dziewczynki powyżej 14 roku życia mają zakaz chodzenia do szkół.

– W końcu afgańskie kobiety zapewnią sobie swoje prawa. To silni ludzie – stwierdził. – Jeżeli jednak będziesz naciskał na talibów z zewnątrz, to znając ich sposób myślenia, skończy się to wzmożoną obroną z ich strony. Oni po prostu nienawidzą zewnętrznej ingerencji – tłumaczył Khan.

Kłopoty polityczne Khana

Od momentu przegrania głosowania nad wotum nieufności w kwietniu tego roku, Khan oskarża rządzących o atakowanie jego stronnictwa politycznego. Główny współpracownik byłego premiera Shahbaz Gill we wtorek 16 sierpnia trafił do aresztu. Według Khana był tam bity i „łamany psychicznie”. – Zmuszają go, żeby powiedział, że to ja zmusiłem go do słów pod adresem armii – mówił były premier. Chodzi o sugestię, że oficerowie nie muszą być posłuszni niepraworządnym rozkazom. W swoim tekście „Guardfian” podkreślił, że i za czasów Khana prawa człowieka, w tym dziennikarzy i opozycjonistów, nie zawsze były przestrzegane.

