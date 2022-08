Wyciekła zakulisowa rozmowa Tuska w TVN. „Upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział”

W piątek 19 sierpnia Donald Tusk był gościem programu „Jeden na jeden” w TVN24. Spora część rozmowy była poświęcona katastrofie ekologicznej na Odrze. - Nie szukałbym z jakąś mściwą satysfakcją odpowiedzialnych za to, co stało się na Odrze jeśli chodzi o ministrów, ale prawdopodobnie i premier powinien zastanowić się tutaj nad swoją przyszłością. Ja bym zdymisjonował ministrów za to, co się nie stało z katastrofą na Odrze - powiedział lider Platformy Obywatelskiej . Zdaniem polityka opozycji wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta władza - i to jest ta zbrodnia PiS-u w sprawie Odry - od pierwszych dni nie tylko, że lekceważy, ale zdaje się, że robi wszystko, żeby coś ukryć. Według Tuska obecna sytuacja na Odrze przypomina trochę w większej skali, aferę z respiratorami. - Smród nie tylko wokół śniętych ryb, ale wokół całej tej sprawy, roznosi się po całej Polsce - komentował.Przy okazji rozmowy z Donaldem Tuskiem stacja TVN24 zaliczyła sporą wpadkę. Widzowie, którzy zdecydowali się obejrzeć wywiad w aplikacji TVN24 GO mogli bowiem usłyszeć fragment zakulisowej rozmowy polityka z dziennikarką Agatą Adamek. Została ona zarejestrowana tuż przed rozpoczęciem programu na żywo. - Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować - stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Że co? – dopytała Agata Adamek. - Że będę musiał kandydować – odparł Donald Tusk.

- Będzie musiał pan kandydować – podkreśliła dziennikarka TVN24. - To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział...na tej Wiejskiej (przy tej ulicy znajduje się siedziba Sejmu – red.) – dodał szef PO.

Czytaj też:

„Niedyskrecje do słuchania”: Poważna pomyłka Tuska i plotki rozsiewane przez Schetynę