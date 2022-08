Miedwiediew wezwał do rewolucji w Europie. Wspomniał o „wściekłych Polakach”

Dmitrij Miedwiediew sprawował w latach 2008-2012 urząd prezydenta Rosji, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa tego kraju. Już od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę dał się poznać jako jeden czołowych propagandystów Kremla. Polityk nie przebiera w słowach. Na jego celowniku znaleźli się przede wszystkim Polacy oraz Amerykanie. „Europejscy głupcy dali się cynicznie ograć Amerykanom, zmuszając ich do wzięcia na siebie najbardziej bolesnych konsekwencji uderzenia sankcjami w mieszkańców UE (...) Zwykli Europejczycy będą tej zimy zamarzać na śmierć w swoich domach” – pisał w mediach społecznościowych były prezydent Rosji. Nastawienie Zachodu do jego ojczyzny nazywał mieszanką „arogancji, infantylizmu i głupoty”. Atakował m.in. Szwecję i Finlandię gdy te zdecydowały się na złożenie wniosków o przyjęcie do NATO. Pisał o konieczności „przywrócenia równowagi na Bałtyku”. Kanclerza Olafa Scholza porównał do Adolfa Hitlera, a Polskę oskarżał o przygotowywanie inwazji na Ukrainę w celu zajęcia jej zachodnich ziem. Dmitrij Miedwiediew wielokrotnie ostrzegał też, że dostawy broni nad Dniepr mogą doprowadzić do ogólnoświatowej wojny atomowej.

W ostatnim wpisie, który pojawił się na profilach polityka w mediach społęcznościowych, zaatakowano m.in. Polaków oraz Finów. Zubożali Bałtowie, wściekli Polacy i Finowie, którzy uciekają do NATO. Ich rządy wprost prześciagją się w tym, kto bardziej obrazi Rosję i kto szybicej zerwie z nami wszelkie stosunki. Mówią, że nami gardzą, że nasze wizy powinny zostać anulowane. Postulują wykreślenie naszych muzyków i pisarzy. Nie chcą naszej ropy i gazu, chociaż zima może być bardzo ciężka - napisał Dmitrij Miedwiediew.

W dalszej części posta były rosyjski prezydent przytoczył wyniki sondaży (nie podał ich źródła), z których wynika rzekomo, że ponad połowa obywateli Unii Europejskiej jest przeciwna zrywaniu relacji z Rosją.

