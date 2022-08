Rozenek-Majdan nawiązała współpracę z Tuskiem. „Dziękuję za merytoryczny dialog”

Choć rok szkolny jeszcze się nie zaczął, sprawa podręcznika do Historii i Teraźniejszości od wielu tygodni nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. W podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego znalazły się zaskakujące treści. Autor jest wyjątkowo krytyczny wobec m.in. feminizmu, liberalizmu czy ideologii gender. Według profesora współczesna chadecja „wypacza umysły i zagłusza sumienia”. Twórca podręcznika nie oszczędził także znanych muzyków - dostało się zarówno Eminemowi, jak i Nickovi Cave'owi, Bobowi Dylanowi, Beatlesom, Doorsom, Pink Floydom, Rolling Stonesom czy Jimowi Hendrixowi.

Kontrowersyjny podręcznik do HiT

Ogromne kontrowersje wzbudził akapit dotyczący in vitro. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli - czytamy. Po medialnej burzy Przemysław Czarnek stwierdził, że we wskazanym fragmencie nie ma niczego na temat metody in vitro, jednak sens słów z podręcznika do HiT został „skrzywiony do tego stopnia”, że na obecnym etapie „mógłby rzeczywiście zniknąć, aby chronić dzieci poczęte metodą in vitro”.

Jedną z osób, które nagłaśniały w mediach społecznościowych sprawę podręcznika do HiT w kontekście słów o in vitro była Małgorzata Rozenek-Majdan. „Perfekcyjna pani domu” od lat zajmuje się promowaniem tej metody i uświadamianiem, na czym dokładnie ona polega. 20 sierpnia gwiazda TVN spotkała się z Donaldem Tuskiem, aby omówić kolejne działania i projekty, które pomogą przywrócić potrzebne wsparcie.

„Jako matka i prezes fundacji działam i szukam sposobów, by pary korzystające z in vitro, ich rodziny, przyjaciele i dzieci dostały wsparcie, należny szacunek i środki, które pozwolą na leczenie i spełnienie marzeń o rodzicielstwie” - tłumaczyła Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka podziękowała przewodniczącemu PO za zrozumienie oraz merytoryczny dialog. „To kolejny krok do osiągnięcia tego, o co wspólnie walczymy: przywrócenia refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro” - zaznaczyła.

