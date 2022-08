Kłótnia Budki z Mejzą, politykom puściły nerwy. „Może wydoisz krowę w gazoporcie?”

Szerokim echem odbiły się słowa lidera PO o powrocie do Sejmu, które przypadkowo ujawniła stacja TVN24. Suchej nitki na szefie PO nie zostawił Łukasz Mejza. „Donaldzie, służba w polskim Sejmie jest dla ciebie upiorną myślą? Zawsze pozostaje niemiecki. Przecież wiesz, że przyjmą cię jak swojego. A słowa »Deutschland, Deutschland uber alles« też już doskonale znasz” - napisał polityk.



Budka kontra Mejza

Na ripostę ze strony opozycji poseł nie musiał długo czekać. W obronie byłego szefa Rady Europejskiej stanął Borys Budka. „Po pierwsze, panie premierze. A po drugie, będziesz siedział. Tyle w temacie” - skomentował na swoim profilu na Twitterze były szef PO.



Łukasz Mejza postanowił odpowiedzieć na zaczepkę polityka PO. „Borys, przyjacielu! Załatwisz mi to z Igorem Tuleyą czy Pawłem Juszczyszynem? I nie zapomnij wspomnieć o kolegach Tomaszu Grodzkim i Romanie Giertychu” - odparł poseł. W tym kontekście warto przypomnieć, że 5 sierpnia do siedziby spółki Łukasza Mejzy weszli agenci CBA. Akcja odbyła się pół roku po zawiadomieniu prokuratorów przez lubuską marszałek o nieprawidłowościach w projekcie wartym ok. miliona złotych.



Poseł postanowił także udzielić byłemu szefowi PO kilku rad. „Puszczają ci nerwy. Powinieneś odpocząć. Zrobić coś odstresowującego. Może wydoić krowę w jakimś gazoporcie? Polecam mleczarnię w Szczecinie” - podsumował.

Wpadka TVN24 przed rozmową z Tuskiem

Przy okazji rozmowy z Donaldem Tuskiem stacja TVN24 zaliczyła sporą wpadkę. Widzowie, którzy zdecydowali się obejrzeć wywiad w aplikacji TVN24 GO mogli bowiem usłyszeć fragment zakulisowej rozmowy polityka z dziennikarką Agatą Adamek. Została ona zarejestrowana tuż przed rozpoczęciem programu na żywo.

– Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Że co? – dopytała Agata Adamek. – Że będę musiał kandydować – odparł Donald Tusk. – Będzie musiał pan kandydować – podkreśliła dziennikarka TVN24. – To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział...na tej Wiejskiej (przy tej ulicy znajduje się siedziba Sejmu – red.) – dodał szef PO.

