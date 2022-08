Córka Dugina zginęła w zamachu. Maria Zacharowała opublikowała pełen emocji wpis

W sobotę wieczorem w eksplozji samochodu na autostradzie pod Moskwą zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina, głównego ideologa Kremla i zagorzałego zwolennika inwazji Rosji na Ukrainę. Samochód, którym podróżowała, należał do jej ojca, który prawdopodobnie był celem ataku. Sam Dugin w ostatniej chwili miał zmienić zdanie i wsiąść do innego pojazdu, unikając śmierci.

Daria Dugina nie żyje

Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi rosyjski Komitet Śledczy. Nie jest jasne, kto stoi za atakiem. Rosyjscy propagandyści oraz przywódca prorosyjskich separatystów w Donbasie Denys Puszylin oskarżyli o niego Ukraińców. Oskarżenia te odrzucił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, zapewniając, że Ukraina „nie jest państwem przestępczym jak Rosja, a tym bardziej państwem terrorystycznym”. Z kolei były rosyjski deputowany Ilia Ponomariow twierdzi, że za zamachem stoi nieznana dotąd, podziemna rosyjska organizacja Narodowa Armia Republikańska, która dąży do zbrojnego obalenia Putina.

Emocjonalny wpis Zacharowej

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ początkowo oświadczyła, że trzeba poczekać na wyniki śledztwa, ale jeśli „kompetentne organy” potwierdzą „wersję” Puszylina, to będzie można mówić o „polityce terroryzmu państwowego” ze strony Kijowa. Kilka godzin później opublikowała jednak na Telegramie emocjonalny wpis, skierowany bezpośrednio do Dugina. Przedstawicielka Kremla stwierdziła, że „ta tragedia stała się bólem milionów ludzi”, którzy „na całym świecie doświadczają go jak własnego”. „Bo tak reagują ludzie. Nikczemni szydzą” – stwierdziła.

Zacharowa napisała, że o zamachu dowiedziała się o godz. 2 w nocy, gdy się przebudziła i sprawdziła telefon. „Widziałam materiał, na którym Aleksander Dugin patrzy na płonący samochód z córką w środku. Tragedie były różne, ale ta przypomniała mi o najważniejszym: «Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»” – napisała, cytując Biblię. Dalej stwierdziła, że ci, którzy „drwią” ze śmierci Darii Duginy, „głośno pokazują swój brak człowieczeństwa” i „obnażają całą obrzydliwość naszych czasów”. Dodała też, że „nie ma prawdy po stronie, która cieszy się ze śmierci młodej kobiety”.

„Nie potrzebuje tego tylko Aleksander Dugin”

Zaapelowała też o ściganie osób, które dopuszczają się „informacyjnej przemocy”. „Nie potrzebuje tego tylko Aleksander Dugin. Tego potrzeba, aby ludzkość trzymała się drogi, która prowadzi do światła, a nie skręcała w drogę ku przepaści. Są prawa i czas je zastosować” – zakończyła swój wpis Zacharowa.

