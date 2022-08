Wzmocnienie relacji polsko-ukraińskich? Jest zapowiedź nowego traktatu

W poniedziałek 22 sierpnia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch udał się do Kijowa. Podczas wizyty w stolicy zaatakowanego przez Rosję kraju mówił o polsko-ukraińskiej współpracy i podejmowanych wysiłkach na rzecz stworzenia nowego traktatu. – Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni wzajemne stosunki – powiedział Jakub Kumoch i dodał, że postawa Polski wobec Ukrainy jest niezmienna.

– Polska w sprawie Ukrainy mówi praktycznie tym samym językiem co Ukraina, bo rozumiemy, że obrona Ukrainy jest również obroną Polski – powiedział. – Będziemy nieść pomoc Ukrainie aż do zwycięstwa narodu ukraińskiego – dodał.

Koniec wiz dla Rosjan?

Od kilku tygodni coraz głośniej mówi się o pomyśle, na mocy którego mogłaby zostać zawieszona możliwość wydawania wiz obywatelom Rosji. O takim rozwiązaniu wspominał m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Polityk podtrzymał, że Polska jest za rozszerzeniem pakietu unijnych sankcji, które są nakładane na Rosję za atak na Ukrainę. Piotr Wawrzyk przekazał jednak, że nie ma jednomyślności co do rozwiązania dotyczącego zawieszenia umowy o ułatwieniu ruchu wizowego obywatelom Rosji. Wśród państw, które mają się temu przeciwstawiać, mają być m.in. Niemcy, Francja i Holandia.