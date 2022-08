Kolejna propozycja ws. wiz dla Rosjan. Pod listem podpisali się też europosłowie z Polski

Kilka europejskich państw, w tym przede wszystkim Finlandia, Estonia i Czechy postuluje zawieszenie wydawanie wiz turystycznych wszystkim obywatelom Rosji jako element kolejnego pakietu sankcji wobec Moskwy w związku z inwazją na Ukrainę. O taką decyzję apelował między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wiceszef polskiego MSZ Piotr Wawrzyk zapewnił, że Polska popiera pomysł rozszerzenia pakietu unijnych sankcji. Przyznał jednak, że nie ma w tej sprawie jedności wśród państw członkowskich.

Koniec z wizami dla Rosjan? Josep Borrell sceptyczny

W przyszłym tygodniu na spotkaniu w Pradze mają dyskutować o tej kwestii ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Rozmowom będzie przewodniczył wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, który osobiście nie popiera tego rozwiązania. – Zabronienie wjazdu wszystkim Rosjanom nie jest dobrym pomysłem – powiedział Borell w poniedziałek na konferencji w Hiszpanii. – Musimy być bardziej selektywni – dodał. Jego zdaniem UE nie powinna otwierać drzwi dla oligarchów, ale „jest wielu Rosjan, którzy chcą uciec z kraju, ponieważ nie chcą żyć w tej sytuacji”. Niechętna ograniczeniom wizowym dla Rosjan jest również administracja Joe Bidena.

List 48 europosłów

Z kolei do nałożenia sankcji na sześć tysięcy obywateli Rosji z tzw. listy Nawalnego apelują europosłowie. 48 eurodeputowanych z różnych państw i frakcji podpisało się pod listem w tej sprawie, skierowanym do Borrella. Tzw. lista Nawalnego to wykaz osób, które powołana przez rosyjskiego opozycjonistę Fundacja Walki z Korupcją uznała za „skorumpowanych urzędników i podżegaczy wojennych”.

„Istnieje potrzeba, by przynajmniej rozszerzyć obecną listę obywateli rosyjskich objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i których majątki zamrożono, by lista objęła 6 tys. osób wskazanych przez Fundację Nawalnego jako osoby skorumpowane, co od dawna jest postulatem rosyjskiej opozycji demokratycznej” – wskazują europosłowie.

Kto z Polski poparł inicjatywę?

Wśród osób, które podpisały się pod listem są też eurodeputowani z Polski, w większości związani z opozycją: Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Danuta Hubner, Róża Thun i Radosław Sikorski. Ale inicjatywę poparła też Beata Kempa z Solidarnej Polski.

„Podpisałem wniosek o zaostrzenie polityki wizowej dla obywateli Rosji aby sankcjami objąć 6000 popleczników reżimu Putina, ale nie rosyjskich opozycjonistów” – przekazał na Twitterze Sikorski.

