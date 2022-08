Gorący czas w Sądzie Najwyższym. Ważą się losy kilkunastu zawieszonych sędziów

Na początku sierpnia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wylosowała nazwiska 33 kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną. Spośród nich prezydent wybierze 11-osobowy skład nowego organu. Do czasu decyzji Andrzeja Dudy orzekać będzie tymczasowy, pięcioosobowy skład wskazany przez Manowską. Tworzy go troje tzw. „starych” sędziów i dwoje wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Zajmą się oni między innymi sprawami sędziów, którzy na miesiąc zostali zawieszeni przez prezesów ich sądów albo ministra sprawiedliwości, albo zostali zawieszeni bezterminowo. Onet zwraca uwagę, że wszystkie te sprawy dotyczą zawieszenia za kwestionowanie statusu nominatów nowej KRS, lub za podważanie decyzji samej Izby Dyscyplinarnej, której nie uznawały europejskie trybunały.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej zdecyduje o losie sędziów

Sprawy te będą rozpatrywane od początku września. Pojawił się już dokładny harmonogram posiedzeń i składy sędziowskie. Na przykład 8 września IOZ zajmie się sprawą sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, zawieszonego za zakwestionowanie statusu tzw. neo-sędziego i odsunięcie go od orzekania w konkretnej sprawie. W składzie będą dwaj „starzy” sędziowie – Wiesław Kozielewicz i Dariusz Kala oraz ławnik. Z kolei 14 września ci sami sędziowie rozpatrzą sprawy pięciu sędziów, a 15 września IOZ zajmie się kolejnymi dwoma sędziami.

Na 20 września zaplanowano rozpatrzenie spraw dwóch sędziów z Warszawy, a na 22 września kolejne sprawy. W części składów zasiądą też nominacji powołani przez nową KRS.

