Przepaść między Sejmem a Brukselą. Donald Tusk zarobi 10 razy mniej

W przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne. Wystartować w nich będzie musiał zapewne przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który wrócił do krajowej polityki i ponownie objął przywództwo w partii po kilkuletniej przerwie na pracę w Brukseli. W tej chwili były premier stoi na czele największego ugrupowania opozycyjnego, nie zasiadając w Sejmie, co ogranicza mu pole działania, bo nie może na przykład zabierać głosu w czasie dyskusji na sali plenarnej.

– Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować (...). To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział...na tej Wiejskiej – stwierdził kilka dni temu w zakulisowej rozmowie Tusk przed wejściem na antenę TVN24. Wypowiedź mogli usłyszeć widzowie, którzy chcieli obejrzeć wywiad w aplikacji TVN24 GO. Były premier tłumaczył później, że „nawet do piekła by poszedł, żeby uratować Polskę przed tym bałaganem, jaki zbudował PiS”. – Zrobię wszystko, żeby przywrócić elementarny szacunek do Sejmu – podkreślał.

Donald Tusk jako poseł zarobi 10 razy mniej

Przy tej okazji „Super Express” wziął pod lupę zarobki Tuska i wyliczył, ile po powrocie do Sejmu będzie zarabiał 10 razy mniej niż gdy był przewodniczącym Rady Europejskiej. Jako szef unijnej instytucji zarabiał 28,6 tys. euro miesięcznie, czyli około 136 tys. zł miesięcznie. Z tego tytułu jest uprawniony do dożywotniego pobierania emerytury w wysokości 5,3 tys. euro, czyli około 25,3 tys. zł (stanowi ona 18,7 proc. ostatniej pensji). Tusk osiągnął wiek emerytalny w kwietniu tego roku, gdy skończył 65 lat. Z kolei z racji sprawowania funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej co miesiąc na jego konto wpływało około 30 tys. zł

„Super Express” wskazuje, że jako poseł Tusk będzie mógł liczyć na pensję w wysokości 12 826,57 zł miesięcznie, a gdyby został ponownie premierem to zarabiałby 15 532,16 zł.

