Katastrofa na Odrze. Nieoficjalnie: Będzie pomoc finansowa dla przedsiębiorców

– Specustawa będzie dotyczyła przede wszystkim wspieranie inwestycji na tej rzece, w tym oczyszczalni ścieków – powiedział wiceminister infrastruktury w czasie wspólnej konferencji prasowej z pełniącym obowiązki prezesa Wód Polskich Krzysztofem Wosiem. Marek Gróbarczyk zaznaczył, że celem ustawy będzie przede wszystkim „usprawnienie procedur inwestycyjnych, zapewniających odpowiedni stan oczyszczonych ścieków oraz zwiększający stan zasobów wody w Odrze”. – Dominujące znaczenie w zakresie inwestycji na Odrze, przede wszystkim infrastrukturalnych, będą miały Wody Polskie – wskazał.

Krzysztof Woś podkreślał, że „najważniejsze jest, by zwiększyć zasoby dyspozycyjne Odry, by było więcej wody i ryby miały lepsze środowisko do tego, by żyć”.

Katastrofa na Odrze. Przedsiębiorcy mają otrzymać pomoc

Z kolei, jak ustaliło RMF FM, na początku września gotowe mają być przepisy o pomocy dla przedsiębiorców z terenów nadodrzańskich. O dopłaty będą mogły ubiegać się firmy, których przychody z miesiąca na miesiąc spadły o co najmniej 50 proc. Pomoc miałyby otrzymać przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem, hotelarstwem, oraz połowem ryb czy mięczaków. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.

Z informacji RMF FM wynika, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii chciałoby, aby wypłaty były możliwe na mocy rozporządzenia, a nie ustawy, co pozwoli skrócić czas oczekiwania na nie. Rząd przewiduje też doraźne, jednorazowe wsparcie w kwocie około 3 tys. zł na każdego pracownika.

Złote algi w Odrze

Od kilku tygodni z Odry wyławiane są tony śniętych ryb. Przyczyny katastrofy ekologicznej w drugiej, największej polskiej rzece wciąż są wyjaśniane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Komendant Główny Policji wyznaczył milion złotych nagrody za pomoc w wykryciu osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie Odry. Do tej pory policja otrzymała 404 zgłoszenia.

Kilka dni temu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że wyniki badań ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego „wskazały obecność w wodzie z Odry mikroorganizmów (złotych alg)”. „Ich zakwit może spowodować pojawianie się toksyn zabijających ryby i małże. Nie są szkodliwe dla człowieka” – zaznaczyła minister. We wtorek GIOŚ przekazał, że badania porównawcze próbek wody z Odry wykonane przez czeskie laboratorium są zbieżne z wynikami polskimi. Próbki zostały przebadane pod kątem zawartości sodu, chlorków i siarczanów.

Polacy negatywnie oceniają działania rządu

Tymczasem z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że tylko jedna czwarta Polaków pozytywnie ocenia działania rządu podejmowane w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Negatywnie o działaniach rządu mówi natomiast 60,5 proc. ankietowanych. 15,1 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

