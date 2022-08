Ławrow zabrał głos po śmierci Darii Duginy. „Z pewnością nie będzie litości”

W sobotniej eksplozji na przedmieściach Moskwy zginęła Daria Dugina, córka ideologa Kremla Aleksandra Dugina i zagorzałego zwolennika inwazji Rosji na Ukrainie. Prawdopodobnym celem ataku był jej ojciec. We wtorek odbył się pogrzeb Rosjanki.

Śmierć Darii Duginy. Ławrow: Barbarzyńska zbrodnia, której nie można wybaczyć

O śmierć Duginy i sprawców zamachu był pytany szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

– Nie potrafię osądzić, co to było: akt zastraszenia czy rozliczenie rachunków – mówił Ławrow. – Uważam, że jest to barbarzyńska zbrodnia, której nie można wybaczyć – dodał.

Szef rosyjskiego MSZ odniósł się do trwającego śledztwa. – Teraz, jak rozumiem, FSB ustaliła już fakty, które są obecnie badane. Śledztwo, mam nadzieję, zostanie szybko zakończone, a na podstawie jego wyników z pewnością nie będzie litości dla organizatorów, tych, którzy zlecili zamach i jego wykonawców – poinformował.

Zamach na Dugina i śmierć jego córki

W sobotę 20 sierpnia wieczorem w eksplozji samochodu na autostradzie pod Moskwą zginęła Daria Dugina, córka głównego ideologa Kremla Aleksandra Dugina, zagorzałego zwolennika inwazji Rosji na Ukrainie. Samochód, którym podróżowała, należał do jej ojca, który prawdopodobnie był celem ataku. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać płonące auto. Na innych nagraniach uchwycono rzekomo samego Dugina stojącego w pobliżu wraku i trzymającego się za głowę. Miał on w ostatniej chwili zmienić zdanie i wsiąść do innego pojazdu, unikając śmierci – podała rosyjska, rządowa „Rossiiskaya Gazeta”.

Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi rosyjski Komitet Śledczy. Jak dotąd FSB o zamach oskarżyło obywatelkę Ukrainy Natalię Wowk, która do Rosji wjechała razem z 12-letnią córką, a po zamachu opuściła ten kraj, wjeżdżając z obwodu pskowskiego w Rosji na terytorium Estonii. Od zamachu odcięły się władze Ukrainy. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak zapewnił w niedzielę, że Kijów nie ma nic wspólnego z tym zdarzeniem, ponieważ Ukraina „nie jest państwem terrorystycznym”.

