Władimir Putin dał „ciche pozwolenie” na atak na Duginę? Rosyjski historyk przedstawił swoją teorię

W sobotę wieczorem w eksplozji samochodu na autostradzie pod Moskwą zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina, głównego ideologa Kremla i zagorzałego zwolennika inwazji Rosji na Ukrainę. Samochód, którym podróżowała, należał do jej ojca. Sam Dugin w ostatniej chwili miał zmienić zdanie i wsiąść do innego pojazdu, unikając śmierci. We wtorek w wieży telewizyjnej Ostakino, skąd nadają rosyjskie rządowe kanały, odbyła się ceremonia pogrzebowa.

Nie żyje Daria Dugina

Nie jest jasne, kto stoi za atakiem. Rosyjscy propagandyści oraz przywódca prorosyjskich separatystów w Donbasie Denys Puszylin oskarżyli o niego Ukraińców. Oskarżenia te odrzucił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, zapewniając, że Ukraina „nie jest państwem przestępczym jak Rosja, a tym bardziej państwem terrorystycznym”. Były rosyjski deputowany Ilia Ponomariow twierdzi, że za zamachem stoi nieznana dotąd, podziemna rosyjska organizacja Narodowa Armia Republikańska, która dąży do zbrojnego obalenia Putina.

Jurij Felsztyński: Za zabójstwem Duginy może stać GRU

Z kolei rosyjski historyk i przeciwnik Kremla Jurij Felsztyński uważa, że za zabójstwem Darii Duginy może stać rosyjski wywiad wojskowy GRU. Jego zdaniem służby, które miały „poważne spory ideologiczne” z Aleksandrem Duginem, mogły uważać, że staje się on „zbyt potężny i zbyt skrajny, nawet jak na Rosję”. „Pozoruje, że jest przywódcą, wierzy w swoje znaczenie. Być może dążył do wyższej pozycji, a niektórzy ludzie nie chcieli, by ją otrzymał. Dugin jest bardzo kontrowersyjną osobą z wieloma wrogami” – powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Sun”.

Felszyński wskazał, że atak mógł być „autoryzowany przez Kreml”, a nawet samego Władimira Putina. „Musimy zrozumieć, że kiedy udzielane jest pozwolenie, jest to ciche pozwolenie. Powiedziałby: «czuję się niekomfortowo z tym, co ta osoba powiedziała, myślę, że lepiej omówimy, jak wyeliminować jej wpływ». To nie jest tak, że powiedziałby «zabij go». Tak się nie robi” – powiedział historyk.

Dugina pochowana w otwartej trumnie

Wątpliwości budzi też sposób pochówku Duginy. Ukraińskie, a później też rosyjskie konta na Telegramie i Twitterze, zwracają uwagę, że Dugina leżała w otwartej trumnie, a na jej twarzy nie było widać śladów okaleczenia, choć wcześniej informowano, że została spalona w wybuchu bomby.

„Biorąc pod uwagę dowody wideo, wydaje się, że ciało zamordowanej córki Dugina nie zostało spalone w samochodzie, jak sugerowały wczesne doniesienia rosyjskich proreżimowych mediów” - napisał na Twitterze Anton Shekhovtsov, dyrektor Centre for Democratic Integrity.

