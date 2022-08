PO zawiadomiła CBA ws. wystawnego wesela wiceministra. Reklamował ciągniki?

Norbert Kaczmarczyk z resortu rolnictwa w sobotę 20 sierpnia wziął ślub, o którym piszą obecnie niemal wszystkie krajowe portale. Uwagę mediów przyciągnął m.in. ciągnik warty 1,5 mln zł, sprezentowany wiceministrowi przez brata. Na weselu na ponad 500 gości wystąpił też zespół disco-polo Bayer Full, a w wydarzeniu uczestniczyli m.in. Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański i Rafał Bochenek.

– W oświadczeniu majątkowym wiceministra nie znajdziemy pokrycie kosztów takiej imprezy – podkreślał wiceprzewodniczący PO Borys Budka, informując o złożeniu zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek do CBA dotyczy jednak nie tylko oświadczenia majątkowego, które sprawdzą teraz służby, ale i reklamowania firmy produkującej ciągniki oraz dealera tych maszyn.

Na podejrzane związki wiceministra z firmą zwróciła uwagę m.in. Adriana Rozwadowska z „Gazety Wyborczej”. Na swoim profilu na Facebooku dziennikarka zwraca uwagę, że minister de facto reklamował ciągnik John Deere 8R 340. Miał robić to nie tylko podczas swojego wesela, pozując do wykorzystanych później zdjęć i filmów. Wcześniej wielokrotnie opowiadał o nim w „Super Expressie”. Rozwadowska dodatkowo zwróciła uwagę, że ciągniki John Deere brały udział w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, a umowę na ich zakup podpisała państwowa spółka Wody Polskie.

Kim jest Norbert Kaczmarczyk?

Norbert Kaczmarczyk to pochodzący z Czajęczyc niedaleko Proszowic polityk, który wcześniej pracował jako reporter TVP Kraków i współpracownik lokalnych mediów, a także rolnik. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy został radnym Proszowic, a rozpędziła w 2015, gdy wszedł do Sejmu z list Kukiz'15. W 2019 roku przeszedł do klubu PiS i to z nim uzyskał reelekcję. Po wyborach wstąpił do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Norbert Kaczmarczyk. Oświadczenie majątkowe

Według oświadczenia majątkowego za 2021 rok Kaczmarczyk posiada 220 tys. zł oszczędności. Nie ma za to domu ani mieszkania. Dzierżawi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 16 ha, warte 190 tys. zł. Deklaruje przy tym dochód w wysokości 5 tys. złotych. W oświadczeniu majątkowym wpisał jeszcze pług obracalny wart 70 tys. zł i samochód osobowy za 25 tys. zł. Wyliczył też zarobki i dodatki otrzymywane jako poseł.

