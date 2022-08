Hołownia chce startować w wyborach w 2025 roku. „Mam pomysł na prezydenturę”

Hołownia przypomniał, że już w 2019 roku mówił, iż ma pomysł na prezydenturę i sposób wykorzystania urzędu do zakończenia wojny polsko-polskiej. Jego zdaniem urząd prezydencki daje możliwości do spełnienia jego celów: zadbania o następne pokolenie i mentalną zmianę polskiej polityki. Tłumaczył przy tym, że obecnie najbliższym politycznym celem jest dla niego najlepszy wynik Polski 2050 w wyborach parlamentarnych. Chciałby, żeby przełożył się on na „naprawdę duże dziesiątki mandatów do Sejmu”.

Lider ugrupowania Polska 2050 stwierdził w wywiadzie, że obecnie nie warto nawiązywać sojuszy politycznych z myślą o starcie w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Stwierdził, że nie ma potrzebnego do tego „okna politycznego” i tworzenie przykładowo formacji z Rafałem Trzaskowskim czy Władysławem Kisiniakiem-Kamyszem w tych okolicznościach byłoby niewypałem. W innych jednak warunkach, jak mówił, wyobrażałby sobie takie połączenia.

Szymon Hołownia po raz kolejny powtórzył też, że do polityki przyszedł „zrobić robotę”. Nie zamierza zostawać w niej na długo i po wykonaniu swojego zadania chciałby oddać tę działkę innym, samemu wracając do swoich ulubionych zajęć. Podkreślał, że w życiu przed polityką czerpał z nich wiele satysfakcji.

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia w 2020 roku osiągnął trzeci wynik w kampanii prezydenckiej, zdobywając 13,38 proc. wszystkich głosów. Do II tury przeszli wówczas Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, którzy zdobyli odpowiednio 43,5 proc. oraz 30,5 proc. głosów.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Politycy PO monitorowani. Solidarna Polska wściekła