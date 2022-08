„Co zrobisz, jeśli przyjdzie Putin?” W Niemczech pojawiło się niecodzienne ogłoszenie

Niecodzienne ogłoszenie ukazało się kilkanaście dni temu w papierowym wydaniu „Trostberger Tagblatt”. „Schron przeciwlotniczy, 50 metrów w skale, z miejscem zabezpieczonym przez notariusza. Jest wpisany do księgi wieczystej. 14 900 euro za miejsce” – brzmiała oferta.

„Co zrobisz, jeśli przyjdzie Putin?”

Na pomysł wynajęcia miejsc w schronie wpadł 57-letni Reinhard Klein, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem hurtowni elektrycznej w Trostbergu, mieście położonym w Górnej Bawarii. Pytany przez dziennikarzy, co skłoniło go do zamieszczenia w prasie takiego ogłoszenia, odparł, że pytanie: „Co zrobisz, jeśli przyjdzie Putin?”. Przyznał jednocześnie, że jest ono dość absurdalne i sam nie wierzy w taki scenariusz. Pomimo tego postanowił wynajmować schron, by mieszkańcy okolicy mogli sobie sami wcześniej odpowiedzieć na to pytanie.

Schron w dawnym browarze

Schron znajduje się w dzielnicy Schedling, bezpośrednio u podnóża skały Nagelfluh, i jest częścią dawnego browaru. Reinhard Klein kupił nieruchomość osiem lat temu. Około 150-letni, zabytkowy budynek, w którym zachowała się oryginalna warzelnia, stoi dziś pusty. Właściciel przyznał, że od samego początku jedna ze ścian w piwnicy wyglądała dziwnie. Okazało się, że za nią znajduje się tunel prowadzący głęboko w skałę. Prawdopodobnie miejsce było wykorzystywane przez browar jako lodownia, a w czasie II wojny światowej służyło za schron przeciwlotniczy.

Są pierwsi chętni

W związku z tym serwis merkur.de zaznacza, że potencjalni wynajmujący miejsce w schronie nie powinni spodziewać się komfortowych warunków. Właściciel nieruchomości wskazuje, że miejsce należałoby dostosować do funkcji schronu, ale zajmie się tym dopiero wtedy, gdy znajdą się chętni. Do tej pory zgłosiły się dwie osoby.

Czytaj też:

Na to liczy Putin. „Ukraińcy będą prosić o pokój”