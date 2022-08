Ostry spór w studiu TVP Info. Senator PiS rzucił seksistowskim komentarzem

W czwartek gośćmi porannego programu „Minęła 8” na antenie TVP Info byli wiceminister obrony narodowej i senator PiS Wojciech Skurkiewicz, posłanka partii rządzącej Monika Pawłowska, Beata Maciejewska z Nowej Lewicy oraz Krzysztof Grabczuk, reprezentujący sejmowy klub Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści rozmawiali o rosnących cenach energii i wsparciu rządowym, nad którym Sejm będzie pracował na zwołanym na 2 września nadzwyczajnym posiedzeniu.

Awantura w TVP Info

W czasie dyskusji doszło do ostrej wymiany zdań między Maciejewską i Skurkiewiczem. Posłanka Lewicy wspomniała o przykładzie z Kopytkowa, gdzie lokalny ciepłownik nie kupił węgla, bo jest bardzo trudno dostępny, a nawet gdyby był, to jego cena jest zbyt wysoka i mieszkańcy, głównie osoby starsze, nie byłyby w stanie zapłacić wyższych rachunków za ogrzewanie. – Wtedy alarmowaliśmy o tym, w lipcu i w sierpniu. Ale Sejm wyjechał na wakacje (...). Dzisiaj rząd chce jak zwykle dosypywać pieniądze, bo nie był w stanie przewidzieć pewnych rzeczy. To jest zawsze polityka ratowania się z pewnej katastrofy i najlepiej robić to pieniędzmi w ten sposób, żeby zamknąć ludziom, jak kiełbasą wyborczą, usta. Tak się nie robi o polityki, tak się nie dba o obywateli – mówiła Maciejewska. Posłanka zaznaczyła, że reakcje rządu są spóźnione i zarzuciła PiS prowadzenie „nieudacznej polityki”.

Skurkiewicz do Maciejewskiej: Jestem osaczony przez panią jako mężczyzna

– Interesujące jest to, co mówi pani poseł, ale myślę, że trzeba operować również i w przestrzeni faktograficznej – zareagował Skurkiewicz. – Pani jest tak agresywna w swoich wypowiedziach – zwrócił się do Maciejewskiej. To stwierdzenie sprawiło, że posłowie zaczęli się przekrzykiwać i mówić jednocześnie. – Niech pani chwilę wytrzyma – mówił do posłanki Lewicy Skurkiewicz. – Niech pani powstrzyma emocje. Jest pani niegrzeczna, niekulturalna – dodał. – Ja nie mam emocji, ja mówię o ludziach – ripostowała Maciejewska.

– Jestem osaczony przez panią w tej chwili jako mężczyzna. Ma pani bardzo dziwne podejście – mówił Skurkiewicz. – Nie jest pan osaczony. Mnie pan jako mężczyzna zupełnie nie interesuje – nie ustępowała posłanka. – Pani poseł, hello, baza, wróćmy, pani poseł, pani poseł, czy może pani powrócić na bazę? Pani poseł, dzień dobry. Halo, tu Telewizja Polska, TVP Info – mówił do Maciejewskiej wiceminister, machając jej przed twarzą ręką. Posłanka jednak dalej kontynuowała swój wywód.

– Niech pani nie bredzi. Jest pani bezczelna w swoich słowach – zarzucał Skurkiewicz Maciejewskiej. – To pan bredzi, proszę mnie nie obrażać – odpowiadała.

Seksistowski komentarz wiceministra

W tym momencie Skurkiewicz zwrócił się do prowadzącego program Adriana Klarembacha. – Panie redaktorze, ostatnio mówiliśmy, jednak jak nie ma kobiet w studiu, to ta rozmowa jest zdecydowanie łagodniejsza – stwierdził wiceminister. – Ja tego nie powiedziałem, ale taka konkluzja rzeczywiście się pojawiła – bronił się dziennikarz. – Biedny minister, nie ma co powiedzieć, to będzie się teraz do płci odnosił – skomentowała Maciejewska. – Już skończyła pani? Łyk wody na ochłodę, niech pani się schłodzi i będzie w porządku – odpowiedział jej senator.

