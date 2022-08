Nieuznawana republika chce dołączyć do Rosji i Białorusi. Putin zyskuje sojusznika

Położona na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego Republika Abchazji jest uznawana zaledwie przez kilka państw na świecie, między innymi przez Rosję, Wenezuelę, Syrię oraz inne państwa separatystyczne. Formalnie teren ten należy do Gruzji.

Abchazja chce dołączyć do Państwa Związkowego

– W przypadku takiej perspektywy, jak Państwo Związkowe, które będzie obejmować Rosję, Białoruś i inne państwa, które chciałyby dołączyć, chętnie poparlibyśmy tę ideę i bylibyśmy pełnoprawnymi członkami Państwa Związkowego — oświadczył Asłan Bżanija w ostatnim wywiadzie dla programu „Soloviev LIVE”, a jego wypowiedź cytuje rosyjski niezależny portal Meduza. Przywódca republiki stwierdził, że idea Państwa Związkowego „odpowiada interesom narodowym” Abchazji.

Meduza przypomina, że Państwo Związkowe Rosji i Białorusi zostało utworzone w styczniu 2000 r. Oba kraje dyskutowały o utworzeniu wspólnego parlamentu, powstaniu wspólnej konstytucji, czy o wprowadzeniu wspólnej waluty, ale do tej pory nie doszło to do skutku. W 2021 r. obie strony uzgodniły 28 programów związkowych, których celem ma być integracja Moskwy i Kijowa.

Łukaszenka: Jestem pewien, że inne republiki byłego ZSRR dołączą

W kwietniu tego roku białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka oświadczył, że „jest pewien, że inne republiki byłego Związku Radzieckiego również dołączą” do Państwa Związkowego. – Dzięki wam (Rosjanom – red.) mamy taką współpracę i staramy się budować jedno Państwo Związkowe na nowych zasadach, żeby nikogo nie urazić, żeby rozwijały się suwerenne, niepodległe państwa – Białoruś i Rosja – powiedział Łukaszenka.

