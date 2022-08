Danuta Wałęsa honorową obywatelką Gdańska. Radni PiS zagłosowali przeciw

Decyzja o uhonorowaniu Danuty Wałęsy zapadła w czwartek, na pierwszej po wakacjach sesji rady miasta. – Po raz pierwszy w historii nadajemy dzisiaj tytuł honorowej obywatelki Gdańska – powiedziała w czasie sesji radna Beata Dunajewska z klubu „Wszystko dla Gdańska”. Gdańsk już wcześniej wyróżniał zasłużone kobiety m.in. Annę Walentynowicz, ale nadawano im tytuł w męskiej formie – honorowego obywatela.

„Cicha bohaterka naszej wolności”

Z inicjatywą uhonorowania Danuty Wałęsy wyszły kluby radnych Koalicji Obywatelskiej oraz „Wszystko dla Gdańska”, które złożyły projekt uchwały w tej sprawie. W uzasadnieniu wskazano, że „za bohaterami i bohaterkami naszej wolności stały – żony i partnerki, mężowie i partnerzy, rodzice…”. „To oni organizowali życie, dbali o dom, zastępowali dzieciom nieobecnych ojców i matki, wspierali, jak trzeba było, to nosili żywność do aresztu i roznosili ulotki. Rewizje, podsłuchy, zatrzymania… Niełatwy to był los, w ciągłym napięciu, niepewności jutra i zgodzie na to, że sprawy rodzinne schodzą na plan dalszy” – napisano.

Podkreślono, że „takie życie wymagało odwagi, hartu ducha i wielkiego poświęcenia”. „Wszyscy jesteśmy winni wdzięczność tym cichym bohaterkom i bohaterom naszej wolności. Uosabia ich Danuta Wałęsa, żona legendarnego przywódcy Solidarności” – czytamy w uchwale.

Radni PiS przeciwko uhonorowaniu Danuty Wałęsy

Przed głosowaniem obecny na sali poseł KO Piotr Adamowicz, który jest także autorem biografii Danuty Wałęsy, apelował do przedstawicieli partii rządzącej o poparcie uchwały. – To jest proszę państwa, głosowanie bardzo symboliczne. Będzie odpowiedzią na pytanie o miejsce i tożsamość. Kim panie i panowie się czują? Czy bardziej się czują gdańszczanami, czy bardziej politykami Prawa i Sprawiedliwości? – mówił. 11 radnych PiS nie dało się jednak przekonać i zagłosowali przeciwko uchwale. W czasie dyskusji nie zabrali jednak głosu.

Z kolei za przyznaniem Wałęsie tytułu honorowej obywatelki opowiedziało się 20 radnych z klubów KO i „Wszystko dla Gdańska”.

