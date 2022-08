Najnowszy sondaż sejmowy. Spadek poparcia dla PiS, Lewica poza Sejmem

Notowania Prawa i Sprawiedliwości wróciły do średniego poziomu z czterech pierwszych miesięcy 2022 roku, natomiast wzrost poparcia odnotowały największe partie opozycyjne - takie wnioski płyną z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

Najnowszy sondaż. PiS w dół, PO w górę

Z badania wynika, że liderem pozostaje Zjednoczona Prawica. Formacja, na czele której stoi Jarosław Kaczyński, mogłaby liczyć na 31 proc. głosów, a więc o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu z przełomu czerwca i lipca.



Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 21 proc. respondentów, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 3 pkt proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, którą popiera obecnie 10 proc. ankietowanych, a więc o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Chęć oddania głosu na Konfederację zadeklarowało 7 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Lewica poza Sejmem



Powodów do zadowolenia nie ma Lewica. Wyniki badania CBOS wskazują, że formacja z wynikiem 4 proc. nie przekroczyłaby progu wyborczego, a co za tym idzie, nie miałaby swoich przedstawicieli w Sejmie. Poselskie mandaty nie trafiłyby również do polityków PSL, na które chciałoby głosować 2 proc. respondentów. Po 1 proc. badanych stwierdziło, że zagłosowałoby na Porozumienie Jarosława Gowina lub ruch Kukiz'15.



Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby aż 76 proc. ankietowanych - o 2 punkty procentowe więcej niż w lipcu i dokładnie tyle samo, ile w czerwcu.



Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 14-25 sierpnia na 1043-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL.

