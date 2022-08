Kowalski atakuje Trzaskowskiego i Hołownię za zdjęcie z Kurdej-Szatan. „Pan jesteś z innej planety”

Szymon Hołownia wraz z Rafałem Trzaskowskim wystąpił w sobotę na Campusie Polska Przyszłości. Jednym z gości Campusu, występującym na innym panelu była aktorka Barbara Kurdej-Szatan, której zaproszenie wywołało spore kontrowersje.

Kowalski atakuje Trzaskowskiego i Hołownię

Do wystąpienia Hołowni i Trzaskowskiego odniósł się poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

„Widzę, że stworzyliście na imprezie finansowanej przez Sorosa i Niemców nowy infantylny związek partnerski w polskiej polityce” – napisał. „Idealny produkt dla lemingów z dzielnicy Wilanów oglądających namiętnie TVN. Zero treści. Żadnej wartości. Pustka. Intelektualna i ideowa” – dodał.

Na zaczepkę szybko odpowiedział sam Hołownia. „Pan jesteś z innej planety. I dla Polski byłoby dobrze, gdybyś pan z niej się nie przemieszczał” – napisał lider Polski 2050.

„Tak. Moją »planetą« jest Polska, Pana »planetą« jest TVN. Dla Polski byłoby lepiej, aby wrócił Pan jednak do TVN jako konferansjer. W tym jest Pan naprawdę świetny. Bo swoimi infantylnymi quasipoglądami politycznymi sieje Pan zamęt w głowach młodych ludzi. A czasy są trudne” – zripostował Kowalski.

Hołownia odpisał i na ten wpis. „Z zainteresowaniem obserwuję jak intensywnie się pan pogrąża. Moi doradcy sugerują, żeby pana nie zauważać, bo i tak pan za chwilę zniknie. Ja uważam, że takich jak pan, trzeba pokazywać palcem. Jak panu nie wstyd” – napisał.

Na to Kowalski odpisał trzema kolejnymi wpisami. „Mam dla Pana złą informację. W polityce żaden celebryta nie utrzymał się dłużej niż jedna kadencja. Proszę się "doradców" spytać, bo w końcu jest Pan mało samodzielny. I dlatego rozpaczliwie Pan liczy na alians z Trzaskowskim, bo notowania Polski 2050 lecą w dół” – ocenił poseł Solidarnej Polski . „A co do powagi. W przeciwieństwie do Pana dziś oddałem hołd w Berlinie Związkowi Polaków w Niemczech, bo dokładnie 100 lat temu 27.08.1922 r. Związek został założony. Ale Pan o tym nie ma pojęcia, bo Polska 2050 w Sejmie broni władz RFN dyskryminujących Polaków. Jak Panu nie wstyd?!” – dodał. „PS. Aha. Tylko proszę się nie popłakać” – zakpił na koniec .

Kowalski uderza w selfie Hołowni, Trzaskowskiego i Kurdej-Szatan

To jednak nie był koniec wpisów Kowalskiego. W następnym poseł solidarnej Polski skomentował selfie, które zrobili sobie politycy Polski 2050 i PO z Barbarą Kurdej-Szatan.

„Trzaskowski, Hołownia i Nitras szczeniacko uśmiechnięci od ucha do ucha robią sweet focię z hejterką, która napluła na ??mundur i usłyszała za to zarzuty karne” – napisał Kowalski. „Bez klasy, bez szacunku dla prawa i polskiego munduru. Dno” – dodał.

Kilka godzin później wrzucił też nagranie, w którym odnosi się do sprawy.

Tym razem na atak odpowiedziała Hanna Gill-Piątek, która pierwotnie umieściła selfie na swoim profilu na Twitterze.

„Odpowiem w języku, który wydaje się być najbliższy serca pana partii” – napisała posłanka Polski 2050. i dodała po rosyjsku: „O ile rozumiem, oczekuje Pan raportu Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj na temat stosunków Polski z Unią Europejską?”.

Kontrowersyjne słowa Barbary Kurdej-Szatan o Straży Granicznej

Barbara Kurdej-Szatan jest znienawidzona przez środowiska prawicowe za wpis z zeszłego roku, który odnosił się do pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. „Ku***! Ku**! Co tam się dzieje! To jest ku*** »straż graniczna«? »Straż«? To są maszyny bez serca bez mózgu bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku***! Jak tak można! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę! Mordercy!” – napisała aktorka w opisie do filmiku, który sama dodała na swoim Instagramie.

Choć aktorka usunęła post i przeprosiła, to nie zakończyło sprawy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że 8 listopada zostało wszczęte śledztwo w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Barbara Kurdej-Szatan poniosła także konsekwencje zawodowe. Jacek Kurski oświadczył, że nie pojawi się ona w kolejnych odcinkach „M jak miłość”.

