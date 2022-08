Najnowszy sondaż. Dwucyfrowe poparcie dla Hołowni, Sejm bez Konfederacji

Do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze co najmniej 12 miesięcy (zakładając, że odbędą się one w konstytucyjnym terminie). Pracownie badawcze regularnie sprawdzają, które partie cieszą się obecnie największym poparciem Polaków. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma jednak powodów do zadowolenia - poparcie dla PiS wynosi bowiem 30.9 proc. co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim badaniem o 4 pkt proc.

Na niemal takim samym poziomie od miesięcy utrzymuje się wynik Koalicji Obywatelskiej. Na formację Donalda Tuska w czerwcu chciało oddać 25,4 proc. badanych, w lipcu 27,7 proc., a teraz 25,8 proc.

Dwucyfrowy wynik Lewicy, Konfederacja poza Sejmem

Podium zamyka Polska2050. Oddanie głosu na formację Szymona Hołowni zadeklarowało 12,1 proc. respondentów (poprzedni 9,6 proc.). Na dwucyfrowe poparcie - 10,1 proc. - mogłaby liczyć także Lewica. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oddanie głosu na PSL zadeklarowało 5,2 proc. ankietowanych.

Z badania IBRiS wynika, że poniżej progu wyborczego znalazłaby się Konfederacja, która może liczyć na poparcie w wysokości 3 proc. 13 proc. ankietowanych jeszcze nie zdecydowało, na kogo chcieliby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych.

Sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 26-27 sierpnia br. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

