Prorosyjskie plakaty na ulicach Erywania. „Chersoń to Rosja” „Północny Kazachstan będzie Rosją”

Plakaty na ulicach Erywania pojawiły się 21 sierpnia w kontekście kolejnych informacji o tym, że Rosja planuje tzw. referenda na okupowanym terytorium Ukrainy, w szczególności w obwodzie chersońskim.

Plakaty z literą „Z” na ulicach Erywania. Zachęcają do aneksji przez Rosję terytoriów kolejnych państw

Ulotki w języku ormiańskim zawierają hasła, w których wymienione są kolejne terytoria Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Kazachstanu: „Krym to Rosja. Donieck to Rosja. Ługańsk to Rosja. Mariupol to Rosja. Zaporoże to Rosja. Chersoń to Rosja. Tyraspol to Rosja. Cchinwali to Rosja. Północny Kazachstan będzie Rosją„” – można przeczytać na plakatach. Ostatnie hasło „Artsakh – niech to będzie Rosja” dotyczy Górskiego Karabachu, terytorium zamieszkanego w większości przez Ormian, ale formalnie należącego do Azerbejdżanu. O Górski Karabach od lat toczony jest spór pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią.

Portal Radia Swoboda, powołując się na internautów, którzy jako pierwsi poinformowali o plakatach, zauważa, że plakaty są wykonane w dobrej jakości druku, a projekt przypomina styl putinowskiej partii Jedna Rosja. Na plakatach znajduje się logo byłego prezydenta i byłego premiera Armenii Roberta Koczariana, lidera ormiańskiego bloku parlamentarnego „Ajastan”, uważanego za polityka bliskiego Kremlowi.

Nikt nie przyznaje się do autorstwa prorosyjskich plakatów. „To prowokacja”

Nie wiadomo, kto stoi za rozklejeniem plakatów. Ajastan zapewnia, że nie ma nic wspólnego z dystrybucją plakatów. Deputowany Gegham Manukyan nazywa ich rozwieszenie propagandową prowokacją.

– Organizacja druku, jakość druku, użycie symboli bloku Ajastan - wszystko to była bardzo dobrze zorganizowana prowokacja, prowokacja przeciwko blokowi Ajastan, frakcji parlamentarnej Ajastan i opozycji” – powiedział Manukyan, cytowany przez Radio Swoboda.

Opozycyjny Ajastan zbiera plakaty i twierdzi, że zgłosił sprawę organom ścigania, ale służby nie były zainteresowane podjęciem sprawy. Radio Swoboda uzyskało informację od policji, że w związku z tą sprawą nie wpłynęły żadne oficjalne zawiadomienia, dlatego obecnie nie toczy się w tej sprawie żadne postępowanie.

Portal zauważa, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze w Erywaniu nie opowiedziały się wyraźnie po żadnej ze stron konfliktu. Oświadczano jedynie wielokrotnie, że Armenia jest za jego pokojowym rozwiązaniem. Wojny jednoznacznie nie ocenia też opozycja.

